ЗАМАНА - 10 сентября стартует ежегодная акция «ЭкоТолк»

10 сентября стартует ежегодная акция «ЭкоТолк»

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13 сентября, 2022. Вторник 20:38
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10 сентября стартует ежегодная акция «ЭкоТолк»

С 10 по 17 сентября в онлайн-формате состоится Международная образовательная акция «ЭкоТолк» под девизом «Устойчивое развитие начинается с тебя».

10 сентября стартует ежегодная акция «ЭкоТолк»
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Вопросы диктанта этого года затрагивают основные цели устойчивого развития: улучшение качества жизни людей, благодаря созданию системы рециклинга в России, развитие Арктических территорий, повышение экологического сознания и популяризация профессии эколога.

Принять участие в экологическом диктанте может каждый вне зависимости от места жительства: нужно создать личный кабинет на сайте ecodiktant.ru в период с 10 по 17 сентября и пройти тест. Личный кабинет диктанта доступен на трех языках: русском, английском и китайском.

Для участия в диктанте уже зарегистрированы площадки образовательных учреждений из всех регионов России, в Луганской и Донецкой народных республиках, в Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне, Египте, Китае, Ливане и Катаре. О намерении приобщить своих сотрудников к экологическому просвещению заявили Росморпорт и Центральное конструкторское бюро «АЙСБЕРГ».

Флагманская офлайн-встреча участников экодиктанта пройдет 16 сентября в РХТУ им. Д.И. Менделеева. Представители министерств, Государственной думы РФ, общественные деятели, ученые, представители культуры и спорта примут участие в «ЭкоТолке» вместе со студентами.  

Кроме того, «ЭкоТолк» традиционно состоится на нескольких «необычных» площадках: на атомных ледоколах, в Кисловодском национальном парке, в поездах «Сапсан» и «Ласточка» и даже на орбите.

Организаторы мероприятия — Фонд поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС», Ассоциация граждан и организаций по содействию развития экологического образования и просвещения «ЭкоТолк», благотворительный фонд Федора Конюхова «Зеленая планета». Экотестирование проводится в рамках партийного проекта «Чистая страна».

 

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