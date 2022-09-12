Во дворце культуры села Леваши прошло мероприятие посвящённое встрече Героев России

Организаторами мероприятия, выступили Администрация MP «Левашинский район» совместно с Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. Проект «Вахта Героев Отечества» разработан и реализуется Общероссийской общественной организацией «Российская Ассоциация Героев» при активной поддержке и участии Администрации Президента РФ и Общественной палаты РФ. В мероприятии приняли участие: Заместитель главы района Абдусалам Дибиров, Председатель Собрания депутатов МР "Левашинский район" Юсуп Алибеков, начальник отдела по делам молодежи и туризму Заур Гаджиев, ответственные работники отделов управлений администрации района, представители ОМВД, работники Образования и т.д. Открыв мероприятие Заур Гаджиев поприветствовал всех присутствующих и отметил важность данного мероприятия, представил Героев всем присутствующим Абдусалам Дибиров



В ходе встречи Герои России рассказал молодежи о своей биографии, за что получили высшее звание в РФ ,о том с какими трудностями им пришлось столкнуться, и как они их преодолевали, поведали как проходили боевые будни,как теряли боевых друзей,а так же ответили на все интересующие вопросы которые им задавала молодежь. Работники культуры подготовили для гостей и всех участников прекрасные номера, каждый номер завершался бурными аплодисментами.



В завершении мероприятия Абдусалам Дибиров поблагодарил Героев, и всех присутствующих: «Диалог с Вами, ваше выступления значимое событие в жизни нашего района. Все присутствующие слушали Вас с огромным интересом и вниманием. Подобные встречи прививают любовь к своей Отчизне, к своему народу. Я от лица многочисленной молодежи Левашинского района хочу выразить Вам благодарность за сегодняшнее мероприятие. Спасибо».



Завершилось мероприятие общей фотографией на память с Героями России.



