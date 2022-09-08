ЗАМАНА - Руслан Алиев поздравил работников финансовой сферы Дагестана с профессиональным праздником

Руслан Алиев поздравил работников финансовой сферы Дагестана с профессиональным праздником

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08 сентября, 2022. Четверг 12:59
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Руслан Алиев поздравил работников финансовой сферы Дагестана с профессиональным праздником
Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Руслан Алиев поздравил сотрудников и ветеранов финансовой сферы с профессиональным праздником:
Руслан Алиев поздравил работников финансовой сферы Дагестана с профессиональным праздником
Информация

«Уважаемые коллеги, работники и ветераны финансовой сферы, от всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником- с Днем финансиста!

Финансовая служба – это не только профессия, но и образ жизни. Мир финансов открывает дорогу тем, кто реализует смелые идеи и делает это с вдохновением и упорством.

Сегодня в финансовой системе Республики Дагестан работают высокие профессионалы, отличающиеся добросовестностью, ответственность, компетентностью, хорошо разбирающиеся в бюджетном и налоговом законодательстве. От вашей работы зависит гармоничное развитие разных сторон жизнедеятельности общества, социальная защищенность и благосостояние людей.

Пусть профессиональные качества способствуют исполнению всех планов, профессиональных достижений и стабильности.
Желаю Вам крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия!»

 

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