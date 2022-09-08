Пятый Всероссийский диктант по информационным технологиям «ИТ-диктант» пройдет 13 сентября 2022 г. в онлайн-формате

Итоги мероприятия служат совершенствованию образовательных программ, реализуемых в субъектах Российской Федерации. Организатором мероприятия выступает Департамент информатизации Тюменской области совместно с пространством коллективной работы «Точка кипения - Тюмень». В 2021 году свои цифровые навыки проверили более 104 тысяч человек из 83 регионов страны. Среди них более 35 тысяч прошли стандартную версию тестирования, порядка 34 тысяч студентов вузов и ссузов, более 23 тысяч школьников с 5 по 11 класс и 3,5 тысячи учеников начальной школы, версию PRO прошло 8 тысяч человек. Пятый Всероссийский диктант по информационным технологиям «ИТ-диктант» пройдет 13 сентября 2022 г. в онлайн-формате на официальном сайте: ит-диктант.рф.