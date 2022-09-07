Владимир Путин поддержал возрождение курортной зоны на Каспии

Сегодня во Владивостоке под руководством Президента РФ Владимира Путина проходит расширенное заседание Президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

В нем принял участие Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Предваряя обсуждение актуальной тематики, президент России акцентировал внимание коллег на необходимости при решении вопросов руководствоваться, прежде всего, интересами граждан.

«Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции; чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону; чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и русского Севера», – подчеркнул Владимир Путин.

Говоря о развитии внутреннего туризма, глава государства отметил колоссальный потенциал России и уникальные преимущества каждого региона.

«Внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые ещё только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх», – сказал президент и остановился на ряде проектов, реализация которых требует решений на федеральном уровне.

В том числе глава государства поручил проработать вопросы создания крупных федеральных курортов на побережье Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. Они должны быть всесезонными, иметь современную, комфортную инфраструктуру, включая бассейны.

«Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону «Каякент» на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране. Её термальные источники и лечебные грязи имеют уникальные характеристики, и у нас есть возможность создать на этой природной базе центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам», – обозначил задачи Владимир Путин.

В ходе заседания глава Дагестана проинформировал об итогах проведения круглого стола по теме «Мастер-планирование туристических территорий, и развитие обеспечивающей инфраструктуры», прошедшего сегодня в рамках подготовки к Госсовету:

«Было бурное обсуждение, практически каждый участник круглого стола представил свои предложения по заданной тематике, а зачастую выходящие за пределы обсуждаемой темы. Это очередной раз подтверждает, что развитие туризма необходимо рассматривать в рамках макротерриторий, в которых увязаны практически все виды туризма: морской, пляжный, горный, экотуризм, этнотуризм, агротуризм и т.д.

Мы отмечали, что большим препятствием в раскрытии туристического потенциала новых территорий является отсутствие обеспечивающей инфраструктуры. Основной проблемой на развитых туристических территориях является рост нагрузки на жилищно-коммунальную инфраструктуру. Все эти вопросы, в том числе параметры по мощностным характеристикам обеспечивающей инфраструктуры должны быть предусмотрены в мастер-плане. Сейчас ведется разработка трех мастер-планов туристических территорий. Мы в регионах очень ждем этих документов.

Еще одним «камнем преткновения» сегодня стал земельный вопрос. Мы планируем реализовать проект совместно с институтом развития в сфере туризма – АО «Корпорация Туризм.РФ». Однако действующее законодательство сегодня не позволяет передавать земельные участки ни потенциальным инвесторам, ни корпорации напрямую, без проведения торгов в короткие сроки, что в значительной степени затягивает процесс. Решить вопрос ускорения инвестиционно-строительного цикла в сфере туризма можно, если внести изменения в законодательство, которые позволят наделить Туризм.РФ полномочиями по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности. Это упростит реализацию многих комплексных туристических проектов.

Макротерритории должны быть связаны между собой. В этих целях предлагаем вернуться к вопросу строительства автодороги между курортом «Лагонаки» (Республика Адыгея), курортами горного кластера Сочи и курортом «Архыз». Таким образом это позволит соединить две макротерритории: Восточный Юг России и Большой Кавказ.

Касаясь Архыза, предлагается поручить Правительству Российской Федерации обеспечить в режиме пилотного проекта запуск реализации пилотного проекта с привлечением на конкурсной основе стратегического инвестора на условиях приобретения пакета акций АО «УК Архыз» с инвестиционными обязательствами по строительству новой туристской инфраструктуры с четко определенным сроком – к 1 января 2030 года.

Поддерживаем Вашу инициативу о создании на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов. При создании таких курортов необходимо оказать поддержку строительству на их территории бассейнов с искусственным подогревом, чтобы они действительно могли работать круглый год.

В ходе обсуждения развития морских курортов, вышли на проблему того, что ни один государственный орган не имеет полномочий комплексно регулировать вопросы берегоукрепительных и других работ, связанных с защитой территорий от негативного воздействия вод на береговую линию. Предлагаем определить уполномоченный федеральный орган государственной власти по комплексному решению проблемы береговой полосы морей, в том числе для развития пляжного отдыха.

Один из перспективных морских курортов – проект нового курорта на Каспии, который способен объединить в себе как пляжный, бальнеологический, так и этно-, агро- и гастрономический туризм.

Данный проект разработан Республикой Дагестан в продолжение проекта Всероссийского детского центра на Каспийском побережье, о котором я докладывал Вам. В первую очередь хочу доложить о предпосылках создания нового курорта на Каспии.

Для иллюстрации спроса на каспийское направление морского отдыха приведу пример. Количество запросов словосочетания «Дагестан море» в поисковой системе «Яндекс» в июле 2022 года, по сравнению с июлем 2020-го, выросло в 13 раз. Хотя, море в Дагестане является далеко не единственной точкой притяжения туристов.

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за семь месяцев уже достиг 1,3 млн человек. Это рекордная численность пассажиропотока за всю историю аэропорта.

Использование туристического потенциала республики – один из способов вывода Дагестана из зоны высокой дотационности и возможность создания множества новых рабочих мест.

На основании Вашей, Владимир Владимирович, резолюции была разработана концепция создания на побережье Каспийского моря Всероссийского детского центра «Дагестан».

Работа над концепцией показала необходимость комплексного подхода к развитию территории, и разработчики концепции предложили создать на этой территории современный морской курорт международного значения, в составе которого будет и Всероссийский детский центр.

В числе благоприятных природных факторов для создания Каспийского курорта в первую очередь необходимо обратить внимание на следующие условия: это более 10 км широкого песчаного пляжа, тёплое и неглубокое Каспийское море, комфортный климат.

Курорт предлагается разместить на первоначальном этапе на территории площадью 5 тыс. га, расположенной между Махачкалой и Дербентом и являющейся незастроенным земельным массивом, находящимся в федеральной и региональной собственности.

Факторы выбора территории для размещения круглогодичного курорта следующие: на территории расположены источники 4 видов лечебной воды и грязи; территория курорта удобно расположена относительно экскурсионных достопримечательностей Кавказа.

Например, всего в 40 км – Дербент, главный объект исторического показа и самый древний город России.

На Северном Кавказе занятие по душе здесь найдут для себя как любители истории, природы, гастрономии, культуры и народных промыслов, так и те, кто увлекается активным отдыхом.

Еще одним фактором является оптимальная транспортная доступность: до аэропорта Махачкалы – 55 км, железнодорожная станция на территории, федеральная автодорога «Кавказ», которая в настоящее время реконструируется, расширяется, тоже проходит по этой зоне.

Красивейшие Кавказские горы расположены на удалении 30-40 минут и уже сейчас привлекают многочисленных туристов.

Потенциал территории позволяет построить объектов площадью более 18 млн кв. м, и это обеспечит создание более 110 тысяч новых рабочих мест. Создание новых рабочих мест — одна из наиболее важных задач для Дагестана, отличающегося высокими темпами естественного прироста населения и высокой долей молодежи в структуре населения.

Создание Каспийского курорта коренным образом может изменить структуру экономики Дагестана и станет драйвером развития в регионе высокотехнологичных индустрий со значительным мультипликативным эффектом.

Создание курорта позволит занять активную позицию планирования будущего и сформировать совершенно новый взгляд на Кавказ — как на территорию безопасного развития и инноваций, центр современной культуры и образования.

Этот курорт, на наш взгляд, имеет ряд аспектов международного значения. Ни одна прикаспийская страна не присоединилась к недружественным действиям Запада в отношении России, как и большинство стран всего региона.

Через территорию Дагестана проходит международный транспортный коридор «Север – Юг», а курорт будет расположен всего в 60 км от самой южной границы России. Здесь возможно создать настоящую витрину экспортных возможностей России.

Создание курорта предлагается реализовать в несколько этапов. Надеемся, что первые объекты курорта смогут начать принимать туристов уже через 3 года.

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поддержать идею создания современного курорта на Каспийском побережье, который может стать прорывным проектом развития федерального значения. Для этого прошу включить в перечень поручений по итогам Госсовета следующие решения:

обеспечить поддержку республики по финансированию работ начальной стадии проектирования, включая документы территориального планирования; проработать все механизмы создания курорта с привлечением институтов развития, госкорпораций и субъектов естественных монополий; обеспечить комплексный подход для создания курорта в период с 2023 до 2030 года.

Дагестан готов к созданию нового достойного курорта, и все вместе мы сможем построить лучший аналог города-курорта будущего на Каспийском побережье», – озвучил предложения Сергей Меликов.