Сергей Меликов провел круглый стол по туризму в рамках Восточного экономического форума

6 сентября глава Дагестана Сергей Меликов провел семинар по подготовке к Заседанию Президиума Государственного Совета РФ под руководством президента России Владимира Путина, посвященный мастер-планированию туристических территорий и развитию обеспечивающей инфраструктуры.

По результатам обсуждения вопросов с рабочей группой, глава региона выступил с рядом предложений.

По его словам, развитие туризма необходимо рассматривать в более широких аспектах и в более широких пространственных параметрах – в пределах макротерриторий: «В этих макротерриториях мы должны увязывать практически все виды туризма: морской, пляжный, горный, экотуризм, этнотуризм, автотуризм и другие виды. Безусловно, мастер-планирование при этом необходимо».

Сергей Меликов подчеркнул, что серьезным препятствием в развитии туристического потенциала новых территорий является отсутствие обеспечивающей инфраструктуры. «Основной проблемой на обеспечивающих территориях является рост нагрузки на жилищно-коммунальную сферу, коммунальную инфраструктуру, дороги. Все эти вопросы, в том числе параметры по мощностным характеристикам обеспечивающей инфраструктуры, должны быть предусмотрены при мастер-планировании».

Также глава региона обратил внимание аудитории на актуальность решения земельного вопроса: «Действующее законодательство не позволяет напрямую, без проведения торгов, передавать земельные участки ни потенциальным инвесторам, ни корпорациям, но решить вопрос ускорения инвестиционного цикла можно, если внести в законодательство изменения, наделяющие Туризм.РФ полномочиями по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности. Это значительно упростит, ускорит реализацию комплексных проектов, чего нам сейчас не хватает».

Возвращаясь к вопросу развития макротерриторий, Сергей Меликов отметил необходимость связать их между собой. Он выступил с предложением строительства автодороги, связывающей Кавказские Минеральные Воды, Лагонаки, курорты горного кластера Сочи и Архыз. Таким образом могут быть соединены территории очень важные для юга и для Кавказа: восточный юг России и Большой Кавказ.

Глава региона сообщил также, что рабочая группа поддержала инициативу создания новых морских курортов. Вместе с тем, беспокойство участников обсуждения вызывает отсутствие у госорганов полномочий комплексно регулировать вопросы берегоукрепительных и других работ, связанных с защитой территорий от негативного воздействия вод на береговую линию. В этой связи предлагается определить уполномоченный федеральный орган по комплексному решению проблемы береговой полосы, потому что без решения этого вопроса развитие курортов на побережье может необоснованно затянуться.

В завершение своего выступления Сергей Меликов рассказал о планах по созданию нового курорта на Каспии, который объединит в себе пляжный, бальнеологический, этно-, агро-, гастрономический и другие виды туризма.

«Данный проект разработан Дагестаном в продолжение проекта всероссийского детского центра, о котором я докладывал президенту в начале этого года. Предпосылки для строительства есть: мы рассматриваем создание курорта не только как вложение в сферу туризма, это в целом способствует динамичному развитию экономики, поскольку использование туристического потенциала республики – один из способов ее вывода из зоны высокой дотационности, возможность создания новых рабочих мест», - сообщил руководитель.

По результатам обсуждения рабочей группы подготовлен проект предложений для принятия их Госсоветом по развитию туризма.