Сергей Меликов прокомментировал работу семинара-совещания по подготовке к заседанию Госсовета

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал итоги участия в семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета, которое состоится 6 сентября в рамках Восточного экономического форума под руководством Президента РФ Владимира Путина. Заседание будет посвящено вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

В беседе с журналистами глава Дагестана сообщил, что в следующем году в Каякентском районе может начаться строительство морского курорта и всероссийского детского центра.

«Мы действительно отрабатываем сейчас предложения по созданию на территории Дагестана, на Каспийском побережье, нового города-курорта. В проекте, который мы предлагаем рассмотреть, на 5 тысячах гектарах Каякентского района предполагаем создать всероссийский детский центр по типу «Артека», «Орленка», «Океана», – отметил руководитель региона.

По словам Сергея Меликова, объект предполагается развивать как бальнеологический, лечебный кластер. Там же возможно создание других рекреаций для занятия разными видами туризма. Транспортная и логистическая доступность дает много возможностей для организации выездов по примечательным местам региона.

«Проект амбициозный и достаточно сложный в реализации, но вполне реальный. На мой взгляд, не использовать природные возможности, которые дает нам Кавказ и побережье Каспийского моря, было бы сейчас весьма расточительно. По состоянию на июль Дагестан посетило около 1,5 млн туристов. Мы планируем, развивая новый курорт, сделать его круглогодичным. Такой комплексный подход, думаю, позволит нам состязаться с известными мировыми брендами. На самом деле, это возможно. Завтра я озвучу эти предложения, и, при положительном решении, думаю, уже в следующем году мы приступим к реализации этого проекта.

Подобные амбициозные планы могут в корне поменять и вывести в большой плюс всю экономику Дагестана. Это рабочие места, это пополнение бюджета через налоги, это создание инфраструктуры, которую можно использовать в том числе и для развития других отраслей экономики», – выразил уверенность глава региона.

Также на семинаре-совещании Сергей Меликов предложил создать в городах-курортах туристическую полицию.

«Нам необходимо думать над созданием туристической полиции, это очень важный аспект, пока у нас этот институт не работает. Это не функция Росгвардии, это охрана общественного порядка, которой занимается патрульно-постовая служба МВД. Такой институт нужен особенно там, где большой наплыв туристов», – подчеркнул глава региона.

Такие подразделения уже существуют в Москве, Владивостоке и Новосибирской области. К чемпионату мира по футболу в 2018 году специализированные подразделения были созданы в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани: новых сотрудников не набирали, а выбрали служащих из батальона ППС.