Участники, пройдя обучение на площадке форума, создают свои социальные бизнесы, выигрывают гранты, запускают социальные проекты, и становятся лидерами развития своих регионов. Форум предназначен для участников (в том числе с инвалидностью, кроме ментальной) от 18 лет и старше, проживающих на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Заявки на участие в Форуме принимаются до 10 августа 2022 г. на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф. Проживание, питание и участие на Форуме бесплатное.
Пресс-релиз и справочная информация прилагаются.
Дагестанцы приглашаются на "Территорию ритма"
- Автор Шахри
- 05 сентября, 2022. Понедельник 16:23
Международный инклюзивный форум для социальных предпринимателей "Территория РИТМА", который состоится с 8 по 11 сентября 2022 г. в Нижегородской области (далее – Форум, Ритм). Ежегодно Форум собирает более 300 участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья для обмена опытом.
Ритм является настоящим инкубатором социально-предпринимательских проектов.
Участники, пройдя обучение на площадке форума, создают свои социальные бизнесы, выигрывают гранты, запускают социальные проекты, и становятся лидерами развития своих регионов. Форум предназначен для участников (в том числе с инвалидностью, кроме ментальной) от 18 лет и старше, проживающих на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Заявки на участие в Форуме принимаются до 10 августа 2022 г. на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф. Проживание, питание и участие на Форуме бесплатное.
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