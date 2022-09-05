Более 100 работодателей готовы трудоустроить безработных по программе Минтруда РД

Центрами занятости населения Минтруда РД заключены соглашения с 14 работодателями республики на трудоустройство 329 граждан, в рамках которых работодателям выделят соответствующие субсидии.

Работодателям, создающим временные рабочие места, предусмотрена компенсация затрат на заработную плату гражданам, участвующим во временных или общественных работах. Сюда входит также частичное возмещение расходов работодателя по оплате труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, и при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан.

Период занятости каждого гражданина составляет не более 3 месяцев. Работникам, находящимся под риском увольнения, могут предложить временную работу, не связанную с их основной деятельностью, а также по имеющейся или смежной профессии в другой организации.

Гражданам, ищущим работу и обратившимся в органы службы занятости, а также безработным, состоящим на учете в органах службы занятости, предлагается участие в оплачиваемых общественных работах. Работодателей, желающих организовать общественные работы для таких граждан, подбирают Центры занятости населения.

Работодателями могут выступать организации различных сфер деятельности (кроме государственных и муниципальных учреждений), которые создадут рабочие места для проведения общественных работ. Размер возмещения работодателю затрат на каждого участника равен величине МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды и районный коэффициент (в среднем на работника в месяц – 20 тысяч рублей). Гражданин, выполняющий временные и общественные работы, получит зарплату в размере, установленном работодателем в срочном трудовом договоре.

Согласно оперативным данным центров занятости, 119 работодателей республики планируют участвовать в осуществлении указанных мероприятий.