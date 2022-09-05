Россию ожидает "Театральная осень"

ТАСС проводит в Академическом русском театре им. Евгения Вахтангова (Владикавказ) пресс-конференцию, посвященную открытию 5 сентября Четвертого фестиваля национальных театров России "Театральная осень".

Об афише фестиваля и его участниках расскажут заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия – Алания Лариса Туганова, руководитель фестиваля, генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб, директор и художественный руководитель Академического русского театра им. Евгения Вахтангова Владимир Уваров, директор Национального молодежного театра Республики Башкортостан им. Мустая Карима Рафис Мухамедьянов.

С приветственным словом к участникам пресс-конференции обратятся статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России Александр Калягин и участники фестиваля из Башкортостана, Дагестана, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии - Алания, Чувашии.

Почетные гости пресс-конференции - народный артист России, режиссер Кама Гинкас, директор Российского академического Молодежного театра (Москва) София Апфельбаум и фотограф Валерий Плотников.