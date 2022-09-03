Кизляр стал третьим городом в России и единственным в Дагестане, где развернулась выставка «Следственный комитет России сегодня»

2 сентября в Кизляре в парке им. Петра I под открытым небом вниманию кизлярцев и гостей города была представлена передвижная фотовыставка «Следственный комитет России сегодня», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Открывая мероприятие, Александр Шувалов вспомнил о трагических событиях, произошедших у нас в городе, в республике и в стране, когда бандиты и террористы вторглись в мирную жизнь населения.

«Кизляр – город, неоднократно пострадавший от рук хладнокровных убийц, стал центром для презентации фотовыставки «Следственный комитет России сегодня», становление которого неразрывно связано с именем Петра I. Как известно, великий реформатор Петр I положил начало становлению следственного комитета. Благодаря этой государственной структуре и сегодня осуществляется контроль за порядком соблюдения прав и свобод граждан России. Наш город также имеет непосредственное отношение к Петру Великому. По его Указам были построены крепость Святого Креста на Сулаке и укрепления при Кизлярском поселении, что дало возможность тысячам переселенцев – беженцев со всех областей Кавказа стать подданными России», — сказал Александр Ильич.

Также глава города отметил, что Следственный комитет России с 2014 года документирует все военные преступления, совершаемые украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей Донбасса. «За эти годы российским следствием были возбуждены сотни уголовных дел, эти преступления против мира и безопасности человечества, не имеют срока давности, а это значит, наказание настигнет виновного», — сказал он. Он особо подчеркнул, что и кизлярские военнослужащие стоят на защите наших рубежей и выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине.

Знаменательным событием мероприятия стало вручение главой города Благодарственного письма от командования 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады семье Руслана Багандова за добросовестную службу, выполнение воинского долга и патриотизм, с которым их сын несёт службу.

Также, за большой вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, участие в организации и проведении передвижной фотовыставки «Следственный комитет России сегодня», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, благодарственное письмо было вручено официальному представителю Следственного комитета России Алексею Хворостянко.

О важности такого мероприятия говорили и председатель комитета по образованию и науке Народного Собрания РД Елена Павлюченко, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан полковник юстиции Егор Балашов, поздравив жителей и гостей Кизляра с уникальной возможностью увидеть фотоработы. Слова благодарности в адрес главы Кизляра за содействие в организации работы выставки выразил официальный представитель Следственного комитета России Алексей Хворостянко, приоткрыв завесу содержания уникальной выставки, что отражает нелегкий, кропотливый труд следователей, стоящих на страже закона и порядка в нашей стране. Поставленные государством задачи выполняются комитетом не только на территории России, но и в Донбассе, и в Сирийской Арабской Республике. Уникальная выставка впервые была представлена в Москве 25 июля этого года, за это время побывала в г. Нижний Новгород и сегодня Кизляр стал первой и единственной точкой Республики Дагестан, где выставку увидят все желающие.

По завершении митинга его участники проследовали к памятнику Петру Великому, затем к мемориалу «Память» и памятнику жертвам теракта 1996 года, везде оставив цветы и молча постояв в знак гордости, благодарности, скорби…

После чего все были приглашены на открытие выставки. Демонстрация фотографий, отражающих разноплановую деятельность российских следователей по укреплению правопорядка, законности и безопасности России и ее граждан впечатляет. В экспозиции представлено более 100 изображений, выполненных следователями, следователями-криминалистами, фотографами Следственного комитета России, а также фотожурналистами Международного информационного агентства «Россия сегодня», отражающих профессиональную деятельность СК России. Фотографии размещены на 30 двухсторонних стендах, общая протяженность визуального ряда с учетом двухсторонней печати которых составляет 120 м. Все фотографии снабжены подробным описанием и комментариями.

- Мы готовили эту выставку больше года. Затем нас ждал достаточно долгий, нелегкий путь на грузовом автостранспорте, еще и жарко. Но была цель – приехать в Кизляр – исторический уголок юга России, еще и в год 350-летия Петра I, — сказал в беседе с нами Алексей Хворостянко. – У вас хороший город, хорошие люди, приезжаю не первый раз, и очень рад встрече.

Особой ценностью он назвал документальные кадры, имеющие отношение к преступлениям, у которых нет срока давности, и которые Комитет расследует и сейчас, тяжелая работа от всемирно известного процесса в Нюрнберге до трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово.

- Этой выставкой мы хотим открыть взгляд людей не только на нашу ежедневную рутину, тяжелые будни следователей, но и на то, чем занимаемся помимо основной деятельности, к примеру, мы активно поддерживаем жителей ДЛНР, регулярно собирая однодневный заработок, и уже направили более трех миллионов рублей, гуманитарную помощь. Ходим рассказать о столь необходимой патриотической работе с подрастающим поколением, профилактикой преступности в молодежной среде. А сами – учимся у ветеранов, которых не забываем, — поведал Хворостянко.

Также были развернуты выставки, подготовленные научными сотрудниками музея Современной история Кизляра, краеведческим музеем им. П.И. Багратиона под названием «Ордена и медали России, в том числе учрежденные Петром I», «Роль Петра I в основании города Кизляра», «Гуманитарные миссии #МыВместе с Донбассом». Активное участие в мероприятии приняли активисты волонтерского корпуса, которые провели флешмоб «Нет террору», поддержали мероприятие и артисты Государственного Кизлярского терского ансамбля казачьей песни, солисты Центра культуры Кизляра, исполнив патриотические композиции.

Мероприятие сопровождало выступление Оркестра 102-й отдельной бригады оперативного назначения Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.