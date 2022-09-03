ЗАМАНА - Дагестан станет площадкой самого крупного исламского экономического форума

Дагестан станет площадкой самого крупного исламского экономического форума

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03 сентября, 2022. Суббота 00:50
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Дагестан станет площадкой самого крупного исламского экономического форума

IV Российский исламский экономический форум пройдет 15 сентября в Дагестане, сообщили информагентству в пресс-службе Центра поддержки экспорта РД.

Дагестан станет площадкой самого крупного исламского экономического форума
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Организаторами мероприятия выступают Агентство по предпринимательству и инвестициям по РД (АПИ) совместно с ПАО «Сбербанк» и Международной ассоциацией исламского бизнеса.

Ключевой темой мероприятия станет развитие исламского банкинга на Кавказе, пилотными площадками которого станут Дагестан и Чечня.

Как отметил руководитель регионального АПИ Артем Хрюкин, тема развития исламского финансирования крайне актуальна и востребована участниками рынка. По его словам, в настоящее время всё больше регионов изъявляют желание стать участниками этого проекта.

«Дагестан получает уникальный шанс стать пилотной площадкой. О том, как исламский банкинг будет входить в нашу жизнь, поговорят эксперты и специалисты мирового уровня, в том числе и банковского сектора», – подчеркнул Хрюкин, добавив, что работа форума также включит в себя заседание нескольких дискуссионных панельных секций. 

В пресс-службе Центра добавили, что на форум съедутся свыше 100 делегатов из ряда зарубежных стран, а также главы некоторых республик Северного Кавказа.

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