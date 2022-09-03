Сергей Меликов провёл совещание по вопросу сохранения Ахтынской крепости

Предваряя обсуждение, руководитель региона поблагодарил депутата НС РД Имама Яралиева, который обратил внимание широкой общественности на необходимость восстановления крепости и выступил с соответствующей инициативой.

Сергей Меликов заявил, что нельзя допустить, чтобы туристические тропы уничтожили историческую ценность культурных объектов. По словам главы Дагестана, можно поддерживать их функционирование в качестве туристических достопримечательностей, но только в том случае, если это выступает основой для дальнейшего научного, культурного и духовного развития народа, помогает сохранению его ценностей для будущих поколений.

«Объекты культурного наследия, такие, как Ахтынская крепость, минарет джума-мечети в Хрюге и многие другие, должны стать в первую очередь основой для научной работы», - подчеркнул Сергей Меликов.

О характеристиках объекта культурного наследия, о порядке его сохранения и возможности использования в современных условиях собравшихся проинформировал руководитель Агентства по охране культурного наследия Дагестана Махач Мусаев.

Докладчик подчеркнул, что наилучшим условием для сохранения объекта культурного наследия является его активное функционирование. По его словам, Ахтынская крепость за свою почти двухвековую историю служила важным военным объектом, администрацией округа, тюрьмой, образовательным учреждением, производственными цехами, она никогда не пустовала, активно использовалась и «жила». Вместе с тем на территории строения не допускается деятельность, способствующая его разрушению.

Было отмечено, что для сохранения памятника необходимо привлечь добросовестного инвестора, готового содействовать проведению реставрационных работ по проекту и приспособлению памятника к современному использованию под контролем соответствующих органов.

В завершение Сергей Меликов подчеркнул, что решение вопроса потребует комплексного поэтапного подхода и анонсировал обсуждение промежуточных итогов исполнения данных на совещании поручений.