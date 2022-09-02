ЗАМАНА - Как в России изменятся выплаты с 1 сентября 2022 года

Как в России изменятся выплаты с 1 сентября 2022 года

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02 сентября, 2022. Пятница 12:31
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Как в России изменятся выплаты с 1 сентября 2022 года

С 1 сентября 2022 года россиян ждут новые выплаты. В основном нововведения коснутся пенсионеров, многодетных и малоимущих семей, а также военных. Кроме того, с начала осени государство окажет поддержку беженцам из республик Донбасса, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Подробности – в материале РЕН ТВ.

Надбавки пенсионерам

В сентябре пожилые россияне получат по 10 тысяч рублей. Выплата будет единоразовой, подавать заявление для этого не надо – Пенсионный фонд сам подготовит нужные бумаги.

Еще одно нововведение коснется пенсионеров, которые уволились с работы в мае 2022 года. Им выдадут средства с учетом всех индексаций, а также оплатят три месяца ожидания положенной пенсии. Для каждого гражданина размер доплаты будет индивидуальным. При этом, если пенсионер решит снова устроиться на работу, то его все равно не лишат этих выплат.

Прибавку к пенсии также получат граждане, которые в августе оформились как самозанятые и выплачивают взносы в Пенсионном фонде РФ. Для получения выплат не нужно обращаться в ПФР, прибавка будет назначена автоматически.

 
Фото: © Известия/Александр Казаков

С 1 сентября увеличат пенсии россиянам, которые в августе набрали 30 лет стажа работы в сельской местности. На прибавку могут рассчитывать те, кто трудился в колхозе и совхозе, занимался растениеводством, животноводством, рыбоводством или работал на машинной станции. Доплату будут перечислять каждый месяц, а ее размер составит 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Чтобы получить денежную помощь, нужно обратиться в ПФР и подтвердить свой стаж работы.

В начале осени новые выплаты получат пенсионеры, на содержании которых находятся иждивенцы. Если ребенок несовершеннолетний, то никаких документов предоставлять не нужно. А в случае, если иждивенцу уже исполнилось 18, потребуется справка из вуза о том, что он обучается на очной форме.

Выплаты на детей

На поддержку государства могут рассчитывать и многодетные семьи. В сентябре 2022 года родители трех и более детей получат ежегодные выплаты. Средства можно получить на каждого ребенка школьного возраста.

Для того чтобы получить выплату, нужно предоставить паспорта родителей, удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении ребенка, справку из школы, о составе семьи, а также сообщить о доходах за три последних месяца.

 
Фото: © Донат Сорокин/ТАСС

К 1 сентября по 10 тысяч рублей получат и семьи с детьми школьного возраста из республик Донбасса, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Ребенку должно быть от 6 до 18 лет, он должен ходить в одну из местных школ и поступить на обучение не позднее 15 сентября 2022 года.

Региональные власти тоже установили новые выплаты к школе для многодетных и малоимущих семей. Например, в Волгоградской области размер выплаты на каждого ребенка – 1228 рублей. В Иркутской области предусмотрена поддержка в размере 3000 рублей. А в Томской области местные власти выплачивают по 1000 рублей на ребенка. Самую большую сумму на подготовку к школе получат жители Новороссийска – 5000 рублей.

Помощь российским военным

В сентябре 2022 года российские военные получат по 15 тысяч рублей. Выплата будет единовременной, а рассчитывать на нее могут контрактники и курсанты.

Распоряжение было подписано президентом Владимиром Путиным в конце августа. По его словам, необходимо повышать уровень дохода россиян из-за ускорившейся в этом году инфляции.

Как в России изменятся выплаты с 1 сентября 2022 года
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