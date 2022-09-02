Как в России изменятся выплаты с 1 сентября 2022 года
- Автор Шахри
- 02 сентября, 2022. Пятница 12:31
Фото: © Известия/Александр Казаков
Фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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