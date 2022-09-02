С 1 сентября 2022 года россиян ждут новые выплаты. В основном нововведения коснутся пенсионеров, многодетных и малоимущих семей, а также военных. Кроме того, с начала осени государство окажет поддержку беженцам из республик Донбасса, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Подробности – в материале РЕН ТВ.

Надбавки пенсионерам

В сентябре пожилые россияне получат по 10 тысяч рублей. Выплата будет единоразовой, подавать заявление для этого не надо – Пенсионный фонд сам подготовит нужные бумаги.

Еще одно нововведение коснется пенсионеров, которые уволились с работы в мае 2022 года. Им выдадут средства с учетом всех индексаций, а также оплатят три месяца ожидания положенной пенсии. Для каждого гражданина размер доплаты будет индивидуальным. При этом, если пенсионер решит снова устроиться на работу, то его все равно не лишат этих выплат.

Прибавку к пенсии также получат граждане, которые в августе оформились как самозанятые и выплачивают взносы в Пенсионном фонде РФ. Для получения выплат не нужно обращаться в ПФР, прибавка будет назначена автоматически.