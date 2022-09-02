ЗАМАНА - МИНТРУДА ДАГЕСТАНА ПОДДЕРЖИТ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ПЛАНИРУЮЩИХ ЗАНЯТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

МИНТРУДА ДАГЕСТАНА ПОДДЕРЖИТ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ПЛАНИРУЮЩИХ ЗАНЯТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Автор
02 сентября, 2022. Пятница 12:25
|||

В рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения» центрами занятости населения Минтруда Дагестана предоставляется государственная услуга, направленная на содействие осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан. Программа включает в себя оказание комплекса консультационных, организационных и методических услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости, а также оказание гражданам, признанным безработными единовременной финансовой помощи в размере 153,5 тыс. рублей при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

МИНТРУДА ДАГЕСТАНА ПОДДЕРЖИТ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ПЛАНИРУЮЩИХ ЗАНЯТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Информация

С начала текущего года единовременная финансовая помощь в рамках программы была оказана 70 безработным гражданам на общую сумму 10,7 млн. рублей. При этом также обеспечено предоставление комплекса консультационных, организационных и методических услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости около 2 тысячам соискателей. Основным и наиболее актуальным направлением самозанятости, к которому привлекаются безработные граждане Республики Дагестан, является открытие собственного дела по откорму и реализации крупного и мелкого рогатого скота, птицы. В числе видов организуемой деятельности также организация столярного, швейного производства, оказание различных услуг населению, обработка дерева, кондитерское дело, пчеловодство и др. Гражданам желающим начать собственное дело, и получить финансовую поддержку необходимо встать на учет и подать соответствующее заявление. Специалисты центра занятости оценят вашу готовность вести предпринимательскую деятельность и помогут составить бизнес-план. Вы также можете пройти курсы, направленные на приобретение необходимых навыков и знаний. Отметим, что единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела предоставляется безработным гражданам, состоящим на учете в центре занятости населения, не менее 3-х месяцев.

Прочитано 24 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top