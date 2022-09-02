МИНТРУДА ДАГЕСТАНА ПОДДЕРЖИТ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ПЛАНИРУЮЩИХ ЗАНЯТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения» центрами занятости населения Минтруда Дагестана предоставляется государственная услуга, направленная на содействие осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан. Программа включает в себя оказание комплекса консультационных, организационных и методических услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости, а также оказание гражданам, признанным безработными единовременной финансовой помощи в размере 153,5 тыс. рублей при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

С начала текущего года единовременная финансовая помощь в рамках программы была оказана 70 безработным гражданам на общую сумму 10,7 млн. рублей. При этом также обеспечено предоставление комплекса консультационных, организационных и методических услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости около 2 тысячам соискателей. Основным и наиболее актуальным направлением самозанятости, к которому привлекаются безработные граждане Республики Дагестан, является открытие собственного дела по откорму и реализации крупного и мелкого рогатого скота, птицы. В числе видов организуемой деятельности также организация столярного, швейного производства, оказание различных услуг населению, обработка дерева, кондитерское дело, пчеловодство и др. Гражданам желающим начать собственное дело, и получить финансовую поддержку необходимо встать на учет и подать соответствующее заявление. Специалисты центра занятости оценят вашу готовность вести предпринимательскую деятельность и помогут составить бизнес-план. Вы также можете пройти курсы, направленные на приобретение необходимых навыков и знаний. Отметим, что единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела предоставляется безработным гражданам, состоящим на учете в центре занятости населения, не менее 3-х месяцев.