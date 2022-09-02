ЗАМАНА - В Кайтагском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала»

В Кайтагском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала»

Автор
02 сентября, 2022. Пятница 12:22
|||
В Кайтагском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала» на участке км 118 – км 123.
В Кайтагском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала»
Информация
Работы выполнены в рамках реализации государственной программы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. Специалисты усилили основание дорожного полотна, восстановлено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы водопропускные трубы и обеспечен водоотвод. Также проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, обновлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка, установлены бетонные блоки типа ОПТ и сигнальные столбики.
Прочитано 28 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top