Работы выполнены в рамках реализации государственной программы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. Специалисты усилили основание дорожного полотна, восстановлено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы водопропускные трубы и обеспечен водоотвод. Также проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, обновлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка, установлены бетонные блоки типа ОПТ и сигнальные столбики.
В Кайтагском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала»
- Автор Шахри
- 02 сентября, 2022. Пятница 12:22
В Кайтагском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала» на участке км 118 – км 123.
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