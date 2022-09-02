«Мы будем и впредь поддерживать детей и их семьи, которым как никогда нужна помощь», – заявил Хамзаев. Ранее гуманитарный груз был отправлен из Республики Дагестан при поддержке руководителя региона Сергея Меликова.
Парламентарий отметил мужество населения Луганска: «Спасибо жителям Луганской Народной Республики, которые несмотря ни на что, остаются верны своей Родине, стойко переживают все сложности и верят в лучшее будущее. Луганщина – земля сильных и искренних людей!».
Более 500 первоклассников из ЛНР получили помощь от Дагестана
- Автор Шахри
- 02 сентября, 2022. Пятница 12:17
1 сентября депутат Государственной Думы Султан Хамзаев, находясь в рабочей командировке в ЛНР, провел цикл мероприятий, направленных на поддержку и оказание гуманитарной помощи жителям Луганской Народной Республики. Парламентарий посетил ряд образовательных учреждений Луганска, а также передал канцелярские принадлежности в гуманитарный центр партии «Единая Россия».
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