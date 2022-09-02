Депутаты Государственной Думы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику





Цель визита парламентариев - поддержка российских военнослужащих, встреча с бойцами на передовой, с раненными в госпиталях, посещение освобождённых территорий, знакомство с активом молодёжи ЛНР, а также ряд встреч с руководством Луганской Народной Республики и парламентом ЛНР.



Представители ГД РФ уже провели цикл мероприятий, направленных на помощь и поддержку братского народа.