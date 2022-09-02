Цель визита парламентариев - поддержка российских военнослужащих, встреча с бойцами на передовой, с раненными в госпиталях, посещение освобождённых территорий, знакомство с активом молодёжи ЛНР, а также ряд встреч с руководством Луганской Народной Республики и парламентом ЛНР.
Представители ГД РФ уже провели цикл мероприятий, направленных на помощь и поддержку братского народа.
Депутаты Государственной Думы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику
- Автор Шахри
- 02 сентября, 2022. Пятница 12:16
Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Шолбан Кара-оол и депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев находятся в ЛНР.
Последнее от Шахри
- Как в России изменятся выплаты с 1 сентября 2022 года
- МИНТРУДА ДАГЕСТАНА ПОДДЕРЖИТ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ПЛАНИРУЮЩИХ ЗАНЯТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
- В Кайтагском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала»
- Более 500 первоклассников из ЛНР получили помощь от Дагестана
- Орден Мужества погибшего росгвардейца передали его родным в Дагестане