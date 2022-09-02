ЗАМАНА - Депутаты Государственной Думы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику

Депутаты Государственной Думы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику

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02 сентября, 2022. Пятница 12:16
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Депутаты Государственной Думы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику

Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Шолбан Кара-оол и депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев находятся в ЛНР.  

Депутаты Государственной Думы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику
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Цель визита парламентариев - поддержка российских военнослужащих, встреча с бойцами на передовой, с раненными в госпиталях, посещение освобождённых территорий, знакомство с активом молодёжи ЛНР, а также  ряд встреч с руководством Луганской Народной Республики и парламентом ЛНР.
     
Представители ГД РФ уже провели цикл мероприятий, направленных на помощь и поддержку братского народа.

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