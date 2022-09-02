ЗАМАНА - В 39 лицее Махачкалы продолжают капремонт, не нарушая учебный процесс

В 39 лицее Махачкалы продолжают капремонт, не нарушая учебный процесс

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02 сентября, 2022. Пятница 10:30
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В 39 лицее Махачкалы продолжают капремонт, не нарушая учебный процесс
Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и мэр Махачкалы Салман Дадаев сегодня, 1 сентября, посетили лицей № 39 им. Б. Астемирова» г.Махачкалы, где проверили, как организован образовательный процесс в связи с тем, что в учреждении продолжаются работы по капитальному ремонту.
В 39 лицее Махачкалы продолжают капремонт, не нарушая учебный процесс
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К началу учебного года компания-подрядчик ООО «Монолит» не успела завершить все ремонтные работы. На капремонт здесь выделено около 123 млн рублей.

Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел территорию, где проводятся ремонтные работы, а также завершенные помещения, готовые для проведения занятий. В школе проводятся внутренние работы, ремонт потолков, полов, фасада, заменены окна, двери.

Как прокомментировала директор лицея №39 Гульбарият Абдулжалилова, сегодня в школе состоялась праздничная линейка, учебный процесс организован в полном объеме.

«Все дети сегодня пришли в школу 1 сентября, мы организовали праздник. Там, где не успели завершить ремонт, будут проводиться работы, но это учебному процессу мешать не будет, дети будут учиться в завершенных помещениях.

Я встречалась с родительским сообществом, дважды проводили школьные родительские собрания, родители нас во всем поддерживают, они рядом с нами.

Школа функционирует с 1966 года и здесь ещё ни разу не проводился в таких масштабах капитальный ремонт, поэтому, если какие-то есть маленькие неудобства, то родители готовы вместе с нами перенести, помочь нам. Огромное спасибо нашим родителям, детям за понимание», - сказала директор школы.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что главное – обеспечить безопасность детей. Это, в первую очередь, касается ремонтных работ на фасаде здания школы, данная территория закрыта от детей до полного завершения работ.

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