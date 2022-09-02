Глава Дагестана ознакомился с ходом капитального ремонта одной из школ в Махачкале

В первый день нового учебного года глава Дагестана Сергей Меликов проверил ход капитального ремонта в махачкалинской гимназии № 28 имени Героя Российской Федерации Абдулхакима Исмаилова.

Школа состоит из трех корпусов 1985 года постройки. В ней есть актовый и спортивный залы, столовая. Гимназия рассчитана на тысячу ученических мест, однако в этом году в ней будут проходить обучение в две смены свыше 1300 школьников.

В школе проводится замена кровли, реконструкция фасадов, ремонт отопительной системы, водоснабжения, канализации, идет замена сантехники и электропроводки, завершаются отделочные работы. По словам представителя подрядной организации, осуществляющей работы, заместителя генерального директора ООО «Монолит», Нажмудина Халидова, в процессе ремонта выявились дополнительные проблемные вопросы, от своевременного решения которых зависит безопасность детей в дальнейшем. Именно это способствовало тому, что объект не удалось сдать до 1 сентября.

Изучив ситуацию на месте, выслушав доводы главы города Махачкалы Салмана Дадаева и директора школы, руководитель республики согласился, что правильнее решать все проблемы сразу и качественно, чем торопиться уложиться в срок.

«Мы соберем и проанализируем всю информацию по отстающим школам и скорректируем работу. Если понадобится, для оборудования образовательных организаций задействуем резервный фонд республики. Важно также в обязательном порядке благоустраивать прилегающие территории», – отметил Сергей Меликов.

В беседе с родителями школьников глава Дагестана заверил, что учебный процесс от продолжающегося ремонта не пострадает, расписание уроков будет составлено так, чтобы все ученики продолжили заниматься в своей школе.

Родители в свою очередь поблагодарили главу региона за поддержку и внимание.