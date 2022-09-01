ЗАМАНА - В селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук открылись новые детские сады

В селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук открылись новые детские сады

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01 сентября, 2022. Четверг 16:15
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В селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук открылись новые детские сады В селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук открылись новые детские сады

Сегодня в селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук Каякентского района празднично и весело, сегодня   в селах состоялось важное событие - торжественное открытие долгожданных детских садов.

В селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук открылись новые детские сады
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Жители с нетерпением ожидали этого дня, потому что 120 ребятишек в каждом из сел получили места в детском садике. В дошкольных учреждениях созданы все условия для полноценного развития детей, есть комнаты для игр, спальни, буфеты, а также кабинет психолога, медпункт, актовый и физкультурный залы. Детские сады укомплектованы современной техникой и мебелью, на прилегающих территориях выполнены работы по благоустройству, сформировано 8 групп по возрастам. С детьми будут заниматься по 18 педагогических работников. 

   Открытие детского сада - это праздник всеобщий детей, родителей, педагогического коллектива.  Поздравить с открытием детских садов и принять участие в торжественных мероприятиях в с. Новые-Викри и Сагаси-Дейбук   приехали гости: глава Каякентского района Магомед Эльдерханов, Первый заместитель Председателя Народного Собрания РД   Юрий Левицкий, Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, депутат Народного Собрания РД  Мурад Исмаилов.

      Открывая торжественное мероприятие в с. Новые-Викри глава района Магомед Эльдерханов,   поздравил ребят, их пап и мам со знаменательным событием в жизни, пожелал детям увлекательных открытий, хороших отметок, верных друзей, а также отметил, что село большемильными шагами развивается и благоустраивается,  так, за последние несколько лет здесь построена новая школа на 420 мест, капитально отремонтирована старая школа на 360 мест, благодаря чему сегодня в районе нет школ работающих в трехсменном режиме, построена и функционирует зона общественного отдыха селян, сквер,  минифутбольное поле, прокладываются и асфальтируются дороги. И все это стало возможным благодаря проектам и программам федерального и регионального уровней, которые направлены на улучшение качества жизни и благосостояния городов и районов нашей республики.

      С поздравительной речью в адрес родителей, детей и педколлектива обратились и гости района   Юрий Левицкий и Шарип Шарипов, Мурад Исмаилов.

Затем с концертной программой выступили учащиеся Нововикринской школы и воспитанники детского сада «Сказка». По завершении официальной части мероприятия гости праздника в сопровождении главы района и руководителя детского учреждения осмотрели здание детского сада.

Следующим мероприятием, посещенным гостями и главой района стало торжественное открытие Детского сада на 120 мест в с. Сагаси-Дейбук.

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