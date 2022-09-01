ЗАМАНА - 1 сентября в селе Новый Костек открыли новую школу на 400 ученических мест

1 сентября в селе Новый Костек открыли новую школу на 400 ученических мест

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01 сентября, 2022. Четверг 15:10
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Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в четверг, 1  сентября,  принял участие в торжественном открытии общеобразовательной организации МКОУ «Новокостекская СОШ» в селе Новый Костек Хасавюртовского района.
1 сентября в селе Новый Костек открыли новую школу на 400 ученических мест
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Мероприятие началось с исполнения Государственного Гимна Российской Федерации и Республики Дагестан.

После чего участники мероприятия заслушали приветственное видеообращение заместителя Председателя Правительства России Татьяны Голиковой и министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.  

«Руководство страны стремится дать каждому ребенку, вне зависимости от его возраста и территории проживания,  возможность получить качественные и фундаментальные знания по всем предметам. Нам особенно отрадно, что сегодня многие школьники переступят пороги новых и отремонтированных школ.  

Для каждого из нас успех начинается со школьной скамьи, встречи с любимым учителем, с первой книги, с первого открытия. Именно в школе закладывают  основы для успешной последующей работы,  чтобы школа  стала таким местом, мы создаем все возможные условия», -  подчеркнула Голикова.

Выступая на торжественной линейке, премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов  отметил, что образование, в сложившейся геополитической ситуации, санкций и всеобщего давления запада, становится ключевой составляющей для развития экономики страны. Его успешное развитие – основа достойной жизни каждого дагестанца и дальнейшего социально-экономического развития Дагестана и России в целом.

«Сердечно поздравляю Вас с Днем знаний и началом учебного года! 1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник.

Сегодня мы не просто отмечаем начало нового учебного года, но чтим труд учителя и ученика, признаем важность и приоритет знания и науки!

В подтверждение этих слов отмечу, что текущий год Главой республики Меликовым Сергеем Алимовичем объявлен Годом образования в Республике Дагестан и у нас многое делается для обеспечения высокого качества образования, чтобы оно было конкурентоспособным и доступным.

В настоящее время в республике в рамках различных государственных программ строятся 103 школы и   56 детских садов, проведен капитальный ремонт 210 зданий, укрепляется их материально-техническая база.

Вот и сегодня в первый день очередного учебного года мы открываем новое здание учебного заведения - Новокостекской школы. Перед нами - просторные корпуса на 400 ученических мест с оборудованными просторными и светлыми кабинетами, библиотекой, спортивным и актовым залами, уютной столовой. Словом, здесь для учителей и детей созданы все условия.

Поздравляю всех вас с этим замечательным событием!», -  сказал Абдулмуслимов.

Премьер-министр также напомнил, что  Новокостекская школа была возведена в рамках национального проекта «Образование» с целью ликвидации трехсменного режима обучения, в том числе в Хасавюртовском районе. Благодаря реализации данного проекта порядка 500 учеников, которые обучались раньше в третью смену в Эндирейской СОШ 1 и Новокостекской СОШ, теперь перейдут на двухсменное обучение.

«Хотел бы поблагодарить руководство страны, заместителя Председателя Правительства России Татьяну Алексеевну Голикову, которая сейчас выступила с приветственным словом, министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова, Главное военно-строительное управление Минобороны России – благодаря которым этот прекрасный объект был построен.

Школа дает первый жизненный опыт, формирует характер и дарит крепкую дружбу. Не случайно школьные годы называют светлым временем: из робкого первоклассника вырастает личность со своими взглядами и мировоззрением. Поэтому я хотел бы выразить особую признательность всем дагестанским учителям. Важная роль в процессе воспитания и обучения сохраняется за родителями.

Желаю детям и взрослым, всем, кто учится и учит счастья, здоровья, благополучия и высоких личных достижений в образовании. Пусть весь учебный год будет добрым и успешным для каждого из Вас!», - заключил Абдулмуслимов.

После слов премьер-министра перед гостями со своими творческими номерами выступили  ученики школы, и прозвучал первый звонок в новом учебном году.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией разрезания ленточки Председателем Правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и учениками школы.  

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