Сергей Меликов открыл в селе Луткун новую школу на 400 мест

1 сентября глава Дагестана Сергей Меликов с рабочей поездкой посетил Ахтынский район и принял участие в открытии новой общеобразовательной школы в селе Луткун, построенной в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

На торжественной линейке руководитель региона поблагодарил всех, кто организовал и контролировал строительные работы, за добросовестный труд, в результате которого в отдаленном горном селении появилась современная школа полного цикла, укомплектованная новейшими средствами обучения и воспитания, предметными кабинетами.

Сергей Меликов отметил, что в Дагестане, помимо Луткунской, открывается 3 новые школы на 1 206 ученических мест. По различным государственным программам также строится еще 100 школ, свыше 50 детских садов, из которых в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 74 объекта. В текущем году в рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту отремонтировано 210 зданий в 191 школе республики, в том числе в 3 школах Ахтынского района. Это, по словам руководителя, в полной мере соответствует объявленному в регионе Году образования, в рамках которого предусмотрены мероприятия по повышению качества образования.

Обращаясь к педагогам, глава Дагестана подчеркнул, что учительский труд, служение будущему пользуются безграничным уважением и почетом в нашей стране: «Именно вы побуждаете ребят думать, размышлять, определять свои способности и таланты, любить свою историю и культуру. Уверен, с вашей помощью ребята разберутся в сложностях современного мира и, окончив школу, приступят к выполнению грандиозных задач на благо родной республики».

Сергей Меликов поздравил и главных героев праздника – школьников, пожелав им успехов в учебе, упорства, любознательности и стремления на пути к знаниям.

«Я искренне верю, что совсем скоро мы услышим о ваших ярких достижениях и победах и будем гордиться вами, как гордимся нашими предками. Пусть в стенах вашей замечательной школы царит атмосфера добра, понимания и благополучия, творческого поиска и взаимоподдержки! В добрый путь!», - завершил свое выступление глава Дагестана.

В ходе прямой трансляции ко всем школьникам страны с поздравлениями обратилась и вице-премьер России Татьяна Голикова.

После официального открытия школы Сергей Меликов осмотрел ее и сделал ряд замечаний по дополнительному обустройству. Также он предложил, учитывая возможности нового учебного заведения, в следующем году организовать здесь пришкольный лагерь на время летних каникул, чтобы дети могли с пользой проводить свое свободное время.

Трехэтажное здание из пяти корпусов рассчитано на 400 учеников. В нем созданы все необходимые условия для комфортного обучения: есть спортзал, пищеблок, актовый зал, библиотека, открытая спортивная площадка. Каждый класс оснащен учебным комплексом, включающим в себя интерактивную доску, акустическую систему, короткофокусный проектор, моноблок и компьютер.

По словам главы муниципалитета Османа Абдулкеримова, появление новой школы позволит решить вопрос ликвидации трехсменки. На начало 2022-2023 учебного года за ее парты сядут 340 учащихся.