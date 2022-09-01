В повестку дня, помимо прочих, был включен вопрос организации мероприятий по недопущению возгорания несанкционированных свалок, расположенных на территории муниципальных образований республики.

Было отмечено, что в пожароопасный период с апреля по сентябрь ежегодно на территории несанкционированных свалок возникают очаги возгорания. Эти свалки функционировали десятки лет.

По словам специалистов, большинство очагов возгорания связаны с повышением температурного режима, а также химических процессов. Очаги возгорания в текущем году возникали на свалках городов Дербент, Хасавюрт, Каспийск.

Одним из наиболее опасных объектов в настоящее время является несанкционированная свалка в местности Черкес-Кутан. Очаги возгорания здесь возникали на протяжении десятилетий. Только в 2018 году удалось ликвидировать очаги открытого огня на свалке.

Однако в пожароопасный период очаги возгорания возникают вновь. Дым от указанных возгораний загрязняет атмосферный воздух и наносит вред здоровью населения проживающего в непосредственной близости к указанному объекту.

В текущем году очаги возгорания были неоднократно ликвидированы силами МБУ Махачкала-1 и Минприроды РД. Ликвидировать очаги удается только засыпанием их землей.

Вместе с тем для того, чтобы не допускать повторных возгораний на территории свалки требуется проведение профилактических работ. Для проведения данных работ необходимо привлечение специализированной техники (самосвалы и экскаватор). Указанная техника необходима МБУ Махачкала -1 каждый месяц в течение нескольких дней. В указанный период будут проводиться мероприятия по засыпке свалки грунтом в целях недопущения возникновения очагов возгорания.

Последние очаги возгорания на свалке обусловлены поджогом, Администрациям муниципальных образований, на территории которых расположена свалка необходимо принятие всех необходимых мер по недопущению на свалку посторонних лиц.

В рамках совещания были обсуждены меры, необходимые для решения указанного проблемного вопроса.

Участники совещания также обсудили вопросы организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО, организация системы обращения с ТКО на территории водоохранных зон.