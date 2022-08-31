ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил ветеринаров Дагестана с профессиональным праздником

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил ветеринаров Дагестана с профессиональным праздником

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31 августа, 2022. Среда 11:26
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Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил ветеринаров Дагестана с профессиональным праздником
 Уважаемые работники ветеринарной службы!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем ветеринарного работника!

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил ветеринаров Дагестана с профессиональным праздником
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Профессия ветеринарного работника - одна из самых гуманных и благородных. На эту специальность людей приводит призвание, поэтому случайных людей в ветеринарии не бывает. Ваши глубокие, многогранные знания и опыт помогают решать важные задачи по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Дагестан.

Своим каждодневным трудом вы вносите весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Дагестана, укрепление продовольственной безопасности региона. Во многом от вашей добросовестной работы зависит, насколько эффективно будет развиваться животноводство в республике, как будут реализовываться его новые возможности.

Ваш профессиональный праздник — это возможность подвести итоги, наметить перспективы, высказать слова благодарности и уважения опытным, заслуженным работникам и отметить молодых.

Желаю всем работникам ветеринарной службы доброго здоровья, благополучия и новых успехов в работе!

С уважением, Председатель Правительства РД А.М. Абдулмуслимов.

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