Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем ветеринарного работника!
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил ветеринаров Дагестана с профессиональным праздником
- Автор Шахри
- 31 августа, 2022. Среда 11:26
Профессия ветеринарного работника - одна из самых гуманных и благородных. На эту специальность людей приводит призвание, поэтому случайных людей в ветеринарии не бывает. Ваши глубокие, многогранные знания и опыт помогают решать важные задачи по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Дагестан.
Своим каждодневным трудом вы вносите весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Дагестана, укрепление продовольственной безопасности региона. Во многом от вашей добросовестной работы зависит, насколько эффективно будет развиваться животноводство в республике, как будут реализовываться его новые возможности.
Ваш профессиональный праздник — это возможность подвести итоги, наметить перспективы, высказать слова благодарности и уважения опытным, заслуженным работникам и отметить молодых.
Желаю всем работникам ветеринарной службы доброго здоровья, благополучия и новых успехов в работе!
С уважением, Председатель Правительства РД А.М. Абдулмуслимов.
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