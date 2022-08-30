В 550 школах Дагестана выявлены нарушения правил пожарной безопасности

Эльдар Хамавов сообщил, что каждый год проводятся надзорно-профилактические операции в школах, в рамках которых обследуются образовательные учреждения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. По их итогам выдаются предписания, а уже в августе проверяется ход устранения замечаний. «В сентябре мы планируем провести в школах месяц безопасности, в рамках которого мы ознакамливаем детей со способами использования первичных средств пожаротушения, способами эвакуации. В связи с новым требованием подобные мероприятия будут проводится каждые полгода. Параллельно мы в своих пожарных частях проводим дни открытых дверей. Туда приглашаются учащиеся образовательных учреждений. Им разъясняются требования пожарной безопасности, ребята ознакамливаются с имеющейся специализированной техникой. Также мероприятия по мерам пожарной безопасности и оказанию первой медицинской помощи проводим в детских оздоровительных лагерях». Из 1612 школ в около 550 были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В этом году в рамках капитального ремонта образовательных учреждений 60% работ связаны с пожарной безопасностью: замена электропроводки, обустройство чердаков, обшивка стен. Помимо капремонта, также муниципалитеты заложили средства на устранение нарушений в сфере противопожарной безопасности. Более 200 школ, имеющих 4-5 классы огнеустойчивости: деревянные конструкции, плохая электропроводка и т.д. Каждое образовательное учреждение, в котором есть угроза, на особом контроле. «В таких зданиях устанавливаются дополнительные огнетушители, аварийные выходы и т.д.» — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Дагестану Э. Хамавов.

