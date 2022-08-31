ЗАМАНА - ФГИС «Сатурн» с 1 сентября будет контролировать производство, перевозку, хранение и обращение пестицидов и агрохимикатов

ФГИС «Сатурн» с 1 сентября будет контролировать производство, перевозку, хранение и обращение пестицидов и агрохимикатов

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31 августа, 2022. Среда 08:20
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ФГИС «Сатурн» с 1 сентября будет контролировать производство, перевозку, хранение и обращение пестицидов и агрохимикатов

Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 1 сентября текущего года начинается обязательная регистрация в ФГИС «Сатурн», которая  предназначена для обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (ввозе на территорию РФ, производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении), а также осуществления анализа, обработки представленных в нее сведений и контроля за достоверностью таких сведений и информации.           

ФГИС «Сатурн» с 1 сентября будет контролировать производство, перевозку, хранение и обращение пестицидов и агрохимикатов
Информация

Все подробности можно узнать в данной ссылке:  https://fgis-saturn.ru/

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