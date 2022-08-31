ФГИС «Сатурн» с 1 сентября будет контролировать производство, перевозку, хранение и обращение пестицидов и агрохимикатов

Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 1 сентября текущего года начинается обязательная регистрация в ФГИС «Сатурн», которая предназначена для обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (ввозе на территорию РФ, производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении), а также осуществления анализа, обработки представленных в нее сведений и контроля за достоверностью таких сведений и информации.