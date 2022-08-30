ЗАМАНА - Управление Россельхознадзора информирует: с 1 сентября стартует обязательная регистрация в ФГИС «Зерно»

Управление Россельхознадзора информирует: с 1 сентября стартует обязательная регистрация в ФГИС «Зерно»

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30 августа, 2022. Вторник 16:19
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Управление Россельхознадзора информирует: с 1 сентября стартует обязательная регистрация в ФГИС «Зерно»

Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству, переработке, хранению и реализации зерна, с 1 сентября текущего года внедрение и предоставление данных в систему для оформления СДИЗ станет обязательным.

Управление Россельхознадзора информирует: с 1 сентября стартует обязательная регистрация в ФГИС «Зерно»
Информация

В системе ФГИС «Зерно» необходимо регистрироваться всем участникам рынка, которые проводят операции с зерном!

Система доступна по адресу zerno.mcx.gov.ru (https://zerno.mcx.gov.ru/).
Более подробно ознакомиться с системой ФГИС «Зерно» можно на сайте ФГБУ «Центр Агроаналитка» в разделе ФГИС «Зерно», где размещены нормативно-правовые акты по данной системе, инструкции, ответы на распространённые вопросы, обучающие видеоролики https://rutube.ru/channel/25346225/  и много полезной информации.

 Пройти обучение можно оставив заявку по ссылке https://specagro.ru/grain-learn.

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