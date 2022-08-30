Ключевыми в повестке дня стали вопросы обеспечения жильем детей, готовности школ к началу учебного года, подготовки к посеву озимых зерновых культур в осенний период и развития дорожного хозяйства.

Открывая работу штаба, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что тема приобретения жилья для детей-сирот является приоритетной и находится на особом контроле. По его словам, количество детей-сирот, которые имеют право на получение жилья, но не получили его, ежегодно растет и в настоящее время мероприятия в этом направлении в республике выполняются неэффективно.

Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на необходимость соблюдения противоэпидемиологических мер в школах

В ходе заседания оперативного штаба Председатель Правительства Дагестана затронул вопрос готовности общеобразовательных организаций к началу учебного года.

«В августе основная забота руководителей и всех работников образовательных учреждений – это завершение подготовки к новому учебному году и подтверждение этой готовности на основе результатов проводимых проверок.

По прежнему острым остается вопрос завершения капитального ремонта отдельных школ. Обращаю внимание на безусловное соблюдение противоэпидемиологических мер»,- сказал Абдулмуслимов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Завышение цен на школьные товары недопустимо»

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил органам власти контролировать ситуацию с ценами на школьные принадлежности:

«В текущей экономической обстановке важное значение приобретает контроль ситуации с ценами на товары, в том числе, учитывая начало учебного года, на школьные товары.

К сожалению, в настоящее время некоторые предприниматели наживаются на ситуации – необоснованно завышают цены. На подобные факты необходимо обратить особое внимание руководителям органов власти и органов местного самоуправления и информировать Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан для принятия соответствующих мер реагирования»,- сказал Абдулмуслимов.

В Дагестане планируют продлить налоговые льготы для бизнеса до конца 2023 года

О принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики региона в условиях воздействия внешних факторов рассказал Первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев.

Говоря о региональных мерах, Руслан Алиев проинформировал, что Минэкономразвития Дагестана разработан проект нормативно правового акта по продлению налоговых льгот до конца 2023 года – снижение ставок по упрощенной системе налогообложения, по единому сельскохозяйственному налогу и ставки в отношении крупногабаритных грузовых автомобилей.

Данный законопроект направлен на согласование в заинтересованные органы власти.

«Хотел бы попросить не затягивать с процедурой согласования данного акта, чтобы мы могли вовремя выйти на ближайшую сессию с данным законом», -сказал Алиев.

Кроме того, Руслан Алиев рассказал, что в целях поддержки частного сектора экономики на федеральном уровне продолжает разрабатываться комплекс мер. Так, дополнительно выделено 800 млн рублей чтобы возместить малому и среднему бизнесу комиссии за использование системы быстрых платежей. Операции по-прежнему останутся фактически бесплатными для кафе, небольших магазинов, производственных компаний и их клиентов.

В Дагестане до конца 2022 года жильем будет обеспечено 386 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

С подробной информацией о реализации мероприятий муниципальными образованиями по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доложил министр образования и науки региона Яхья Бучаев.

По словам министра, в 2022 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в республиканском бюджете предусмотрены средства в размере 773,2 млн рублей. В текущем году по плану должны обеспечить жильем 386 детей. Лимиты и уведомления доведены до муниципальных образований своевременно. Министерством проводится еженедельный анализ принимаемых мер муниципалитетами по обеспечению жильём детей-сирот.

«На сегодняшний день заключено 177 из 386 муниципальных контрактов, что составляет 46%, на приобретение жилых помещений для детей-сирот (осталось приобрести 209 объектов)» , - рассказал Бучаев.

Он сообщил, что по состоянию на 26 августа в 29 муниципалитетах работа по заключению контрактов завершена - заключено 99 контрактов. В 19 муниципалитетах из 173 контрактов заключено 78, а в 12 муниципалитетах проведена предварительная работа по подбору жилья. На стадии заключения 12 контрактов, срок подписания контрактов определен до 1 сентября текущего года.

«Угроза срыва мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот сохраняется по следующим муниципалитетам: г. Махачкала, г.Каспийск, г.Избербаш, г.Хасавюрт, г.Кизилюрт, г.Дербент, г.Кизляр, Табасаранский, Кулинский, Кизлярский, Казбековский , Магарамкентский, Карабудахкентский, Дербентский, Буйнакский и Кизилюртовский районы.

Следует отметить, что в случае неосвоения предусмотренных средств в срок до 1 сентября 2022 года средства будут отозваны и перераспределены в пользу муниципальных образований, готовых их освоить. При необходимости перераспределения средств, 13 муниципалитетов готовы освоить дополнительные средства для обеспечения жилыми помещениями 35 детей-сирот», - подчеркнул

министр.

Главы муниципальных образований, где есть угроза срыва программы, отчитались о причинах возникшей ситуации, заверив, что все проблемные вопросы уже на стадии завершения и закупка необходимого жилья будет произведена.

В 164 школах республики завершили программу капремонта со 100%-й готовностью

Перед началом презентации Минобрнауки премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил за ответственный подход всех глав администраций городов и районов, а также руководителей органов исполнительной власти за своевременную организацию работ. Он отметил, что благодаря системному подходу в 164 школах республики, расположенных на территории 29 муниципальных образований ремонтные работы полностью завершены (100%).

Далее были продемонстрированы на экране результаты реализации программы капитального ремонта средних общеобразовательных учреждений в 2022 году.

Как сообщил министр, общий процент готовности объектов 40 муниципальных образований, участвующих в региональной программе «Модернизация школьных систем образования в Республике Дагестан» при реализации мероприятий по капитальному ремонту школ составляет более 95 %.

При этом по 10 общеобразовательным организациям (13 зданий) готовность объектов составляет до 85%, что вводит их в зону риска несвоевременного завершения работ.

По 16 объектам капитального ремонта в 6 муниципалитетах ремонтные работы находятся на стадии завершения и общий процент готовности составляет от 90% до 97%. По 17 объектам капитального ремонта в 7 муниципалитетах ремонтные работы завершены на 97%-99%.

Продолжая тему, министр проинформировал, что порядка 453 тыс. детей начнут обучение в общеобразовательных организациях, что на 17 тыс. детей больше, чем в предыдущем году. При этом в первый класс пойдут 55 тыс. детей. Из 1412 общеобразовательных организаций в первую смену будут функционировать 770 (54 %) школ, во вторую - 642 (46 %).

В свою очередь, заместитель руководителя УФАС по РД Магомед Гамзатов рассказал о принимаемых мерах по обеспечению контроля на рынках товаров, необходимых для подготовки детей к новому учебному году.

«На сегодняшний день Управление Федеральной антимонопольной службы по РД проводит работу по анализу конкуренции на рынках товаров, так как без анализа конкуренции мы принимать меры антимонопольного реагирования не можем.

Сотрудниками антимонопольного органа каждый день проводится выездной мониторинг, а также составляется акт досмотра магазинов детской одежды и школьных принадлежностей»,- отметил он.

Как сообщил Магомед Гамзатов, в дагестанское территориальное управление от граждан муниципалитетов пока не поступало ни одной жалобы о превышении цен на школьные принадлежности.

«Хотел бы попросить всех участвующих, если поступают обращения о повышениях цен, направьте информацию в антимонопольную службу, чтобы мы могли провести проверку и обеспечить меры реагирования», - сказал Гамзатов.

Благодаря ГИС «Зерно» дагестанские аграрии смогут дополнительно получить господдержку

О ходе подготовки к посеву озимых зерновых культур в осенний период рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шарип Шарипов.

По его словам, в текущем году прогнозируемые показатели посевных площадей под озимые зерновые составляет 96 тыс. га, что почти на 2 тыс. га больше по отношению к прошлому году. из которых 78 тыс. га пойдет под озимую пшеницу и 18 тыс. га - озимый ячмень.

Самыми крупными зерносеющими районами являются Хасавюртовский 17 тыс. га , Карабудахкенткий 11 тыс. га, Ногайский 10 га ,Кизлярский 8,5 тыс. га и Сергокалинский 4, 5 тыс. га, перечисленные районы сеют почти 53% от всей посевной площади занятой под озимыми культурами.

«Для проведения озимого сева на указанной территории аграриям требуется 21, 5 тыс тонн сеням, на сегодняшний день мы имеем около 13 тыс тонн. Это более 60%, по остальному количеству наши аграрии уже имеют договоренности с производителями и поставщиками семян, и угроз здесь нет», - сказал замминистра.

Как отметил Шарипов, озимые зерновые наиболее требовательны к плодородию почв и положительно реагируют на внесение удобрений, поэтому важной позицией, которая влияет на урожайность являются минеральные удобрения.

В связи с состоянием почв в республике по данным ГЦАС «Дагестанский» в текущем году необходимо внести минеральных удобрений около 14 тонн в действующем веществе (д.в.) На сегодняшний день уже внесено 10 тыс. тонн и в период озимого сева планируется внести около 4 тыс. тонн в д.в. Учитывая значительный рост цен на минеральные удобрения Минсельхозом РФ совместно с регионами разработан План поставки минеральных удобрений по фиксированным ценам.

Также Шарипов озвучил, что оказание господдержки аграриям будет осуществляться по результатам работы в федеральной государственной информационной системе «Зерно». Это специальная система для прослеживаемости готовых партий зерна от производителя до конечного потребителя. Программа автоматизирует все процессы работы с зерновыми: сбор информации о продукции, ее обработку, хранение и дальнейший анализ.

«Уважаемые коллеги, главы районов, оказание господдержки и любые другие вопросы будут осуществляться только после того, как в федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна будет отражено его перемещение. В этом году у нас ожидается порядка 470 тысяч тонн зерна и его прохождение мы должны увидеть в программе», - подчеркнул Шарипов.

Переходя к вопросу обеспеченности техникой для проведения механизированных работ по озимому севу было отмечено, что в работе примут участие более 700 пахотных и посевных агрегатов.

«Высокий уровень готовности техники наблюдается во многих хозяйствах Дербентского, Кизлярского, Хасавюртовского, Кизилюртовского, и некоторых других районов, которые и показывают хорошие выработки по подготовке почвы под озимые культуры.

В целом обеспеченность сельскохозяйственного производства основными видами техники не превышает 40 - 50 % к потребности.

К проведению кампании по озимому севу будут привлечены тракторы, почвообрабатывающие машины, разбрасыватели минеральных удобрений и сеялки. Готовность техники, участвующей в кампании озимого сева, составляет 85 %, в том числе тракторов 84%», - сказал он.

Шарип Шарипов подчеркнул, что водообеспеченность является одной из актуальных и важных проблем для республики.

«По данным экспертов, каждые 100 лет температура воздуха повышается на 0,51 градусов, и количество выпадающих осадков снижается на 5%. Главный фактор, который определяет продуктивность поля это влагообеспеченность и в этой связи нам, аграриям Дагестана, нужно улавливать ту самую влагу, которая выпадает в осенне–зимний и весенний период и потом подавать. К примеру ,если взять Южно-Сухокумск, с 1 апреля по 25 августа осадков там выпало 55 миллиметров, а это 38% нормы. На ситуацию влияют и ветра, которые не прекращаются более двух недель, что привело к потере влаги в тех районах, куда скоро должно вернуться 2 млн поголовья скота. Наши почвы переуплотнены и требуется проведение глубокорыхления. Специалисты республиканского управления сельского хозяйства министерства сегодня занимаются изучением и поиском решения этого вопроса», - заключил он.

Выслушав докладчика, премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что вопрос обеспечения засухоустойчивости очень важен для региона, в связи с чем было озвучено решение о приобретении бурильных машин и бурении 150 артезианских скважин в республике.

В Дагестане на 2022 год предусмотрели 14 млрд рублей на развитие автомобильных дорог

С докладом о ходе выполнения ранее данных поручений по развитию дорожного хозяйства Республики Дагестан и исполнении мероприятий госпрограммы «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан» выступил министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов.

В рамках указанной госпрограммы на 2022 год предусмотрены финансовые средства в сумме 14 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета 1,2 млрд рублей.

В реализации программных мероприятий в общей сложности принимают участие 53 заказчика в рамках 850 контрактов. В рамках указанного финансирования на 2022 год всего запланировано: ввод строительством и реконструкцией – 71,8 км дорог и 13 мостов 412,6 пог. м, ввод капитальным ремонтом и ремонтом – 647,8 км дорог и 5 мостов 197,6 пог. м., содержание дорог и иные мероприятия – 7,6 тыс. км. дорог.

Как заверил Салавов, на 1 сентября 2022 года ожидаемый кассовый расход составляет 7,8 млрд рублей (54,3%) что превышает ежемесячный план на январь-август.

При этом, на 2022 год общий бюджет региональных проектов в рамках нацпроекта составляет 2, 343 млрд. руб., в том числе средства федерального бюджета – 830,1 млн. руб., и средства республиканского бюджета – 1, 513 млрд. руб. За счет указанных средств планируется приведение в нормативное состояние более 70 км автомобильных дорог, из которых 21 км улицы г. Махачкалы и 49 км республиканские дороги на опорной сети автодорог и построить один автоматический пункт весогабаритного контроля и 15 ед. систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Ведутся работы на таких важных направлениях республиканских дорог, как Махачкала – Буйнакск с переводом в четыре полосы и разделением встречных потоков, Манас – санаторий Каспий, ремонтируются дороги на Гимринский тоннель, Мамраш – Ташкапур от Касумкента на Хив и др.

Глава Минтранса подчеркнул, что в 2022 году большое внимание уделяется проектам соединения районных центров автомобильными дорогами с асфальтобетонным покрытием участкам дорог в интересах развития сельского хозяйства и приграничных территорий.

«Здесь можно отметить такие объекты, как реконструкция с переводом в асфальт дороги Ботлих – Карата, реконструкция автодороги Грозный – Ботлих от границы с Чечней до Анди, реконструкция дороги на с. Гакко, реконструкция дороги Рутул – Джиных, ремонт дороги на с. Гарах», - озвучил он.

Кроме того, в текущем году традиционно большое внимание уделяется развитию автодорог на туристических маршрутах. Так, в 21 муниципальном районе, на 28 участках подведомственных Минтрансу дорог в направлениях 24 туристических объектов проводятся дорожные работы. Приводятся в нормативное состояние дороги в Миатли, Дубки, Гуниб, Карадах, Хучни, Кубачи, Кала – Корейш, Приморское, Самур, Манас, Терменлик и другие»,- сообщил министр.

Помимо этого было отмечено, что на субсидирование дорожной деятельности муниципальных образований в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в текущем году направляется 1626,344 млн. рублей. Практически на всех объектах завершены конкурентные процедуры и начаты работы, несмотря на относительно позднее доведение финансовых средств по итогам майских поправок бюджета.

«Это было связано с включением в проект с текущего года городов Махачкала и Дербент. По всем направлениям и мероприятиям Госпрограммы дорожные работы ведутся ритмично и какие – либо риски по качеству и срокам выполнения работ, отсутствуют.

В рамках Госпрограммы на особом контроле находятся объекты, которые реализуются по отдельным поручениям Главы и Правительства Республики Дагестан», - подчеркнул Салавов.

Так, например, в рамках исполнения поручения по итогам рабочей поездки Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова в Казбековский район от 13 мая 2022 года завершен ремонт подъездной автодороги к селу Миатли от республиканской автодороги Кизилюрт – Дубки с объемом финансирования 19,3 млн рублей и вводом 1,1 км.

Заслушав всех докладчиков и подводя итоги заседания, Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов рекомендовал администрациям городских округов и муниципальных районов активизировать работу по своевременному обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активизировать работу по обеспечению контроля за необоснованным повышением цен на продовольственные и непродовольственные товары на торговых объектах, а также взять на личный контроль вице-премьеру РД Нариману Абдулмуталибову вопрос подготовки к посеву озимых зерновых культур в осенний период.