Ключевым вопросом повестки дня был обозначен ход реализации национальных проектов в республике.

Абдулмуслим Абдулмуслимов: темпы кассового освоения и контрактации по нацпроектам недостаточные

Открывая работу Совета, Абдулмуслим Абдулмуслимов констатировал, что работа по реализации нацпроектов мониторится чуть ли не в еженедельном режиме, однако темпы кассового освоения и контрактации недостаточные.

«Заключен 921 контракт из 1162 запланированных на этот год, что составляет 79,3 % на общую сумму 21,1 млрд рублей, что составляет 95% от подлежащих контрактации средств (22,3 млрд рублей), т.е. еще почти 1,2 млрд рублей даже не законтрактовано. Это показывает подход к работе ответственных лиц за реализацию нацпроектов», - сказал Абдулмуслимов.

Вместе с тем, как было отмечено, что из оставшихся 241 контрактов 72 контракта (в том числе 43 договора в рамках программы «Земский учитель») планируется заключить до конца текущего месяца (что составит 84,3%), 17 – в сентябре, (что составит 85,8%) и 152 контрактов – в остальные месяцы, (в том числе по национальному проекту «Здравоохранение» – 151 договоров в рамках программы «Земский доктор/фельдшер» заключаются до конца года). Если исключить «земские» договоры, то на отчетную дату законтрактовано – 95,4% от контрактов на год.

Он обратился к кураторам и ответственным за реализацию национальных проектов с вопросом о причинах сложившейся ситуации:

«Какие предложения по исправлению ситуации, чтобы в конце года не краснеть перед федеральным правительством? Как сделать так, чтобы мы постоянно не занимались перепиской с просьбой перенести сроки, перенести деньги, перенести показатели…?», -сказал Абдулмуслимов.

Первым на заседании выступил Первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев. Он сообщил, что в 2022 году на реализацию нацпроектов предусмотрено 29,4 млрд рублей. Кассовое исполнение составляет 35,2% от утвержденных назначений. Алиев подчеркнул, что важно заблаговременно выявлять и предупреждать риски возможного нецелевого использования средств.

«Нужно пресекать случаи, когда заказчики дробят заказы, чтобы не проводить конкурсы, затягивают с оплатой работ, не штрафуют недобросовестных поставщиков. Я прошу органы власти незамедлительно представлять информацию о возможных нарушениях или рисках их возникновения при реализации проектов», - сказал Алиев.

Далее Первый зампред остановился на нацпроектах, реализуемых курируемыми им министерствами и ведомствами. Так, по его словам, по проекту «Производительность труда» в текущем году на заключение контрактов по 2 региональным проектам предусмотрены средства в объеме 6,5 млн рублей.

«4,5 млн рублей предусмотрено на создание на базе Дагестанского государственного технического университета «Фабрики процессов», представляющей собой производственную площадку по обучению сотрудников предприятий инструментам бережливого производства. Заключение соответствующего контракта планируется до конца текущего месяца.

И на привлечение на одно из предприятий-участников нацпроекта Регионального центра компетенций из иного субъекта Российской Федерации. В текущем году таким предприятием определен Кизлярский электромеханический завод. На эти цели на 2022 год из федерального бюджета предусмотрены средства в размере 2 млн рублей. Соответствующий контракт заключен, работы Фонда содействия инновационному развития Ставропольского края на указанном предприятии уже начаты. Завершение указанных мероприятий запланировано на декабрь текущего года. Кассовое исполнение – 6,5 млн рублей или 100%», - рассказал Алиев.

По нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено 176,5 млн рублей на заключение 88 контрактов по 3 региональным проектам: акселерация субъектов МСП, создание условий для легкого старта и ведения бизнеса и создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан.

44,3 млн рублей получили в рамках нацпроекта дагестанские сельскохозяйственные кооперативы

Из предусмотренных 88 контрактов на 2022 год, 87 заключено на оказание услуг субъектам МСП центром «Мой бизнес» и Центром поддержки экспорта. Заключение оставшегося контракта в связи с необходимостью внесения изменений в порядок предоставления субсидии ЦПЭ и пересогласования сметы с АО «РЭЦ» запланировано в сентябре 2022 года. Кассовое освоение – 124,5 млн рублей или 70,5%.

Как рассказал Алиев, в рамках нацпроекта поддержка также оказывается сельхозтоваро-производителям. В настоящее время субсидии предоставлены 15 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на сумму 44,3 млн рублей. Определены 16 получателей грантов на развитие КФХ (15 КФХ на развитие животноводства, 1 КФХ на строительство теплицы), проводятся организационные мероприятия по заключению с ними соглашений и перечислению средств.

Число зарегистрированных самозанятых в Дагестане достигло 150 тысяч. Показатели проекта исполнены на 1000%

В республике реализуется отдельный региональный проект, направленный на поддержку самозанятых граждан.

«Для достижения показателей регионального проекта количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» должно было составлять 14,7 тыс. человек. На сегодняшний день их 150 тыс. человек. Исполнение более чем 1000%.

Также в рамках проекта самозанятым гражданам выданы микрозаймы на сумму 3 млн рублей, более 50 самозанятых прошли обучение и мастер-классы, 8 самозанятым обеспечено участие в международной выставке легкой промышленности», - озвучил Алиев.

Далее о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», а также национальных проектов «Демография» и «Образование» в части строительства социальных объектов на территории республики в 2022 году доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов.

В Дагестане досрочно завершили программу по переселению из ветхого жилья

Он рассказал, что в рамках Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2023 годах», рассчитанной на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, (по состоянию на 23 августа 2022 года) в рамках досрочного завершения программы обеспечено расселение 67 семей (210 человек), не расселёнными остаются 5 семей (17 человек) в г. Махачкале.

«Ликвидирован аварийно-жилищный фонд площадью 2,75 тыс. кв м. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме досрочно. На эти цели было затрачено порядка 118 млн рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.

Показатель в части досрочного завершения программы переселения в срок – до 31 декабря 2021 года, достигнут, ввиду указанных непредвиденных обстоятельств, следовательно, риски недостижения ключевых показателей отсутствуют», - сказал Сулейманов.

По программе «Формирование комфортной городской среды» заключены все 120 контрактов

Что касается реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», как сообщил Артур Сулейманов, в 2022 году он осуществляется на территории 47 муниципалитетов. Заключены 120 из 120 запланированных на 2022 год контрактов (100%) по 62 дворовым и 117 общественным территориям на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Завершены работы на 46 общественных и 9 дворовых территориях. На остальных территориях ведутся работы.

Строительство 74 объектов образования

Минстрой РД, как рассказал Артур Сулейманов, также принимает участие в реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» в части строительства социальных объектов на территории региона. Так в 2022 году финансируется строительство 74 объектов образования с общим объемом финансирования-10,5 млрд рублей.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (нацпроект «Демография») на 2022-2023 годы предусмотрено строительство и ввод 29 дошкольных образовательных организаций на 4 910 мест, из них: по 28 объектам мощностью 4 830 мест, строительство которых осуществляет единственный исполнитель работ – ФГУП «ГВСУ №4». В рамках регионального проекта «Современная школа» (нацпроект «Образование») предусмотрено строительство 45 общеобразовательных организаций на 21 612 ученических места.

Более подробно о ходе реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории региона в 2022 году рассказал заместитель Председателя Правительства Дагестана Мурад Казиев. Он рассказал, что по нацпроекту «Демография» в настоящее время заключено 72 контракта из предусмотренных 83. Заключение 7 контрактов-договоров (Минспорт РД) из оставшихся 11, запланировано до конца августа, еще 3 контракта по оснащению центров занятости (Минтруд РД) и 1 на монтаж площадки ГТО (Минспорт РД) планируются в сентябре 2022 года.

«На сегодняшний день, в рамках нацпроекта обеспечивается ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка, это порядка 41,1 тыс. семей, что составляет 95% от годового плана. Семьям, страдающим бесплодием, за счет средств ФОМС обеспечено выполнение 771 процедуры ЭКО (на общую сумму около 66 млн рублей). Это 59,3% от плана на год (1300 циклов).

В целях решения задачи по увеличению периода активного долголетия граждан проводится иммунизация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции. В текущем году проведена вакцинация 94 граждан (100% от годового плана)-, рассказал Казиев.

Корпоративные программы общественного здоровья внедряют в Дагестане

Помимо этого, как рассказал Казиев, в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» нацпроекта «Демография» реализуются задачи по укреплению общественного здоровья в 2022 году.

«Разработаны и утверждены 11 муниципальных программ общественного здоровья. Кроме того, в текущем году продолжена работа по внедрению корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Так, между Минздравом РД, Минобрнауки РД, Дагестанстатом и ООО «Киргу» подписаны соглашения о внедрении модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте. В 2022 году данные программы реализуются во всех медицинских организациях республики», -рассказал Казиев.

Говоря о нацпроекте «Здравоохранение», Мурад Казиев рассказал, что в рамках его реализации осуществлено 104 вылета вертолетом санитарной авиации, эвакуировано в медицинские организации 129 человек, из них детей – 26.

Кроме того, реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» позволит расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» и снизить смертность от болезней системы кровообращения.

«Объем предусмотренных средств по проекту составляет 403,97 млн рублей, из которых 344,25 млн рублей предусмотрены на переоснащение региональных сосудистых центров: ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» и первичных сосудистых отделений: ГБУ РД «Городская клиническая больница» и ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница».

59,73 млн рублей предусмотрены на закупку лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. В рамках переоснащения было заключено 9 контрактов по приобретению 14 единиц оборудования на сумму 322,4 млн рублей (93,7 % от предусмотренных средств), а также 12 контрактов по закупке кардиопрепаратов на сумму 24,07 млн рублей (40,3 % от предусмотренных средств)»,- рассказал он.

О ходе реализации национальных проектов «Образование», «Наука и университеты», «Культура» и «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории республики Дагестан рассказал заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов. Он сообщил, что по национальному проекту «Культура» все 138 контрактов, предусмотренные на 2022 год, заключены.

Дагестан с июня 2022 года присоединился к реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

По словам Телякавова, с июня 2022 года присоединился к реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В текущем году предусмотрено заключение порядка 10 договоров на предоставление грантовой поддержки на создание модульных средств размещения. Это 13-й нацпроект, реализуемый в республике.

О ходе реализации национального проекта «Экология» на территории Республики Дагестан в 2022 году рассказал заместитель Председателя Правительства РД Нариман Абдулмуталибов.

Он рассказал, что общая сумма финансирования по нацпроекту на 2022 год составляет 28,40 млн рублей. По региональному проекту «Сохранение лесов» поставлены цели по обеспечению баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличению площади лесовосстановления и лесоразведения, повышению качества и эффективности работ по лесовосстановлению. Заключены 2 контракта и 3 прямых договора на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 7,23 млн рублей. Заключены контракты на поставку необходимой техники для Дагестанского лесопожарного центра.

Расчистку озера Аджи (Папас) проведут в рамках нацпроекта

Что касается регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», как рассказал Абдулмуталибов, на 2022 год запланирована разработка проекта «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан». По итогам электронного аукциона победителем признано ООО «Земля», заключен государственный контракт. Сейчас организацией ведутся проектно-изыскательские работы. Средства на текущий год – 3 млн рублей.

Новый асфальт и камеры фотовидеофиксации: в Дагестане реализуют нацпроект «Безопасные качественные дороги»

О промежуточных итогах реализации проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках заседания рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Магомед Тагиров. По его словам, в текущем году предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия на 585 тыс. кв. м. автомобильных дорог, уже завершены работы на 375 тыс. кв. м. (64%); размещение 15 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах регионального значения, все работы завершены.

О ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории региона доложил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов. По его словам, на 2022 год бюджет национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержден в объеме 203,58 млн рублей. Заключено 3 запланированных контракта, контрактация средств составляет 98%.

«В рамках первого контракта по проектированию ИТ-инфраструктуры цифровой образовательной среды в 1344 образовательных организациях на сумму 70,41 млн. рублей завершен 1-й этап из 3 запланированных. Приемка 2-го этапа в объеме 1076 проектов на школы завершается 31 августа, общая готовность работ по контракту составляет 80%, риски неисполнения отсутствуют.

В рамках второго контракта на строительно-монтажные работы для создания ИТ-инфраструктуры цифровой образовательной среды в 77 школах на сумму 118,53 млн. рублей работы проводятся в один этап, плановый срок завершения пуско-наладочных работ – ноябрь-месяц 2022 года, риски неисполнения отсутствуют», - рассказал Гамзатов.

На совещании также выступили представители Счетной палаты РД, Управления Федерального Казначейства по РД, Народного Собрания республики.