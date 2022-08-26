Во второй день мероприятия гости и участники фестиваля посетили город Дербент. Первым пунктом пребывания на древней дербентской земле стало посещение цитадели Нарын-Кала. Гости, многие из которых впервые были в Дагестане, с большим интересом ознакомились с историей древней крепости. Затем участники мероприятия посетили Дербентский завод игристых вин, осмотрели цеха, получили представление о современных технологиях производства винной продукции.
По мнению участников фестиваля, древний город обладает особенной атмосферой и своим индивидуальным колоритом. Многие из гостей изъявили желание еще раз вернуться в этот удивительный город, чтобы ближе ознакомиться с его необычайной архитектурой, культурой и историей.
Напомним, что Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии» проводится в целях повышения профессионального уровня его участников, обмена опытом создания телевизионных и радиопроектов на национальных языках, объединения представителей разных регионов России для сохранения и развития традиций и обычаев народов, населяющих Российскую Федерацию.
Участники фестиваля «Голос Евразии» посетили город Дербент
- Автор Шахри
- 26 августа, 2022. Пятница 20:31
В эти дни в Республике Дагестан проходит Всероссийский телевизионный фестиваль «Голос Евразии».
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