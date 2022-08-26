ЗАМАНА - Татьяна Голикова отметила беспрецедентную работу по капремонту школ в Дагестане

Татьяна Голикова отметила беспрецедентную работу по капремонту школ в Дагестане

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26 августа, 2022. Пятница 15:48
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Татьяна Голикова отметила беспрецедентную работу по капремонту школ в Дагестане

Сегодня, 26 августа, вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова провела ежегодное совещание с федеральными министерствами и регионами по готовности школ и детских садов к началу нового учебного года.

Татьяна Голикова отметила беспрецедентную работу по капремонту школ в Дагестане
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Голикова отметила беспрецедентную работу, проводимую в этом году в Дагестане. В частности речь зашла о  капитальном ремонте большого количества школ, а также строительстве новых объектов образования. Вице-премьер сообщила, что 1 сентября в республике свои двери откроет 21 новый образовательный объект.


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