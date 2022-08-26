Татьяна Голикова отметила беспрецедентную работу по капремонту школ в Дагестане

Сегодня, 26 августа, вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова провела ежегодное совещание с федеральными министерствами и регионами по готовности школ и детских садов к началу нового учебного года.

Голикова отметила беспрецедентную работу, проводимую в этом году в Дагестане. В частности речь зашла о капитальном ремонте большого количества школ, а также строительстве новых объектов образования. Вице-премьер сообщила, что 1 сентября в республике свои двери откроет 21 новый образовательный объект.





