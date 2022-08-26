ЗАМАНА - В Дагестане стартует неделя приемов по вопросам образования

В Дагестане стартует неделя приемов по вопросам образования

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26 августа, 2022. Пятница 15:40
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В соответствии с письмом ЦИКа Партии (ЕСЭД РД РК № 39-ВХ-333/22 от 22.08.2022 г.) с 29 августа по 02 сентября 2022 года Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева и Местные общественные приемные Партии совместно с партийным проектом «Новая школа» и при содействии уполномоченных по правам ребенка при Президенте Российской Федерации, а также представителей Всероссийского общественного движения «Отцы России», Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России», Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет Матерей» проводят Неделю приемов по вопросам образования

В Дагестане стартует неделя приемов по вопросам образования
Информация

Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной с 10.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д.1. Обращаться по следующим телефонам: 67-32-87; 67-83-72; 78-06-94 или на адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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