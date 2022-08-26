ЗАМАНА - Дмитрий Щугорев:«Считаю большим достижением масштабный капремонт в школах Дагестана»

Дмитрий Щугорев:«Считаю большим достижением масштабный капремонт в школах Дагестана»

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26 августа, 2022. Пятница 15:17
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Дмитрий Щугорев:«Считаю большим достижением масштабный капремонт в школах Дагестана»
Популярный телевизионный ведущий, журналист ВГТРК Россия Дмитрий Щугорев, находящийся в настоящее время  в республике, поделился своими впечатлениями. "Я не первый раз в Дагестане. И в каждый приезд замечаю, как приображается самый 
южный субъект  страны.
Наш фестиваль "Голос Евразии" в этом году проходит накануне начала нового учебного года.  С  интересом узнал о том, что в рамках реализации федеральной программы по капитальному ремонту школ  к 1 сентября в  Дагестане будут отремонтированы свыше 200  учебных заведений.
Считаю это большим достижением - провести в короткий срок ремонт такого значительного количества школ в 40 муниципалитетах.
Вижу и многие иные позитивные  преобразования в экономической сфере, в частности в области туризма. 
Желаю республике не сбавлять набранный темп, развиваться динамично и поступательно".
 
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Дмитрий Щугорев:«Считаю большим достижением масштабный капремонт в школах Дагестана»
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