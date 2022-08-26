Популярный телевизионный ведущий, журналист ВГТРК Россия Дмитрий Щугорев, находящийся в настоящее время в республике, поделился своими впечатлениями. "Я не первый раз в Дагестане. И в каждый приезд замечаю, как приображается самый

южный субъект страны.

Наш фестиваль "Голос Евразии" в этом году проходит накануне начала нового учебного года. С интересом узнал о том, что в рамках реализации федеральной программы по капитальному ремонту школ к 1 сентября в Дагестане будут отремонтированы свыше 200 учебных заведений.

Считаю это большим достижением - провести в короткий срок ремонт такого значительного количества школ в 40 муниципалитетах.

Вижу и многие иные позитивные преобразования в экономической сфере, в частности в области туризма.

Желаю республике не сбавлять набранный темп, развиваться динамично и поступательно".