Елена Павлюченко навестила многодетную семью из Кайтагского района

Мать семейства Света Магомедова одна воспитывает четверых детей, трое из которых имеют инвалидность. Они живут в стеснённых условиях на съемной квартире. Депутат привезла детям продукты и рюкзак со школьными принадлежностями пятикласснику Запиру Магомедову. Мальчик находится на лечении и по завершению курса реабилитации продолжит учебу. Елена Павлюченко оказала содействие в выделении семье земельного участка главой муниципального образования Кайтагского района.