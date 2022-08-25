Мать семейства Света Магомедова одна воспитывает четверых детей, трое из которых имеют инвалидность. Они живут в стеснённых условиях на съемной квартире. Депутат привезла детям продукты и рюкзак со школьными принадлежностями пятикласснику Запиру Магомедову. Мальчик находится на лечении и по завершению курса реабилитации продолжит учебу. Елена Павлюченко оказала содействие в выделении семье земельного участка главой муниципального образования Кайтагского района.
Елена Павлюченко навестила многодетную семью из Кайтагского района
- Автор Шахри
- 25 августа, 2022. Четверг 14:41
Председатель Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Елена Павлюченко навестила многодетную семью из села Маджалис Кайтагского района.
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