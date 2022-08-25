ЗАМАНА - Елена Павлюченко навестила многодетную семью из Кайтагского района

Елена Павлюченко навестила многодетную семью из Кайтагского района

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25 августа, 2022. Четверг 14:41
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Елена Павлюченко навестила многодетную семью из Кайтагского района

Председатель Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Елена Павлюченко навестила многодетную семью из села Маджалис Кайтагского района.

Елена Павлюченко навестила многодетную семью из Кайтагского района
Информация

Мать семейства Света Магомедова одна воспитывает четверых детей, трое из которых имеют инвалидность. Они живут в стеснённых условиях на съемной квартире. Депутат привезла детям продукты и рюкзак со школьными принадлежностями пятикласснику Запиру Магомедову. Мальчик находится на лечении и по завершению курса реабилитации продолжит учебу. Елена Павлюченко оказала содействие в выделении семье земельного участка главой муниципального образования Кайтагского района.

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