Солнечная электростанция мощностью 100 Вт заработает на Юге Дагестана

Новая солнечная электростанция мощностью 100 Вт заработает в 2023 году в Дербентском районе.

Вопросы реализации инвестпроекта глава муниципалитета Мавсум Рагимов накануне обсудил в ходе встречи с представителями российской компании «Солар Системс» и сотрудниками проектного офиса по развитию возобновляемой энергетики при Минэнерго РД.

Как сообщили информагентству в пресс-службе муниципалитета, новая электростанция будет способна снабжать энергией порядка 25 тысяч домов и создаст 30 постоянных рабочих мест и 150 рабочих мест на стадии строительства.

Компания намерена взять на себя и социальную ответственность, планирует участвовать в развитии муниципалитета, заниматься подготовкой квалифицированных кадров, создавать рабочие места.

«За технологиями "зеленой" энергетики будущее, а непосредственно для нашего Дербентского района строительство солнечной электростанции обеспечит дополнительные рабочие места и новые налоговые отчисления. Мы заинтересованы в том, чтобы в нашем районе осуществлялись новаторские проекты, которые содействуют развитию России, Республики Дагестан», – подчеркнул Мавсум Рагимов.

Напомним, что в городе Южно-Сухокумске уже введен в эксплуатацию объект солнечной электростанции мощностью 15 МВт, в настоящее время на стадии реализации проект солнечной электростанции мощностью 60 МВт в Ногайском районе.