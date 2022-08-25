ЗАМАНА - Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Театре поэзии

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Театре поэзии

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25 августа, 2022. Четверг 12:08
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Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Театре поэзии

Театр поэзии в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» 27 августа представит российский комедийный фильм «Последний богатырь. Посланник тьмы». 

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Театре поэзии
Информация

«Последний богатырь: Посланник тьмы» — третья часть фэнтезийной истории о стране Белогорье, где обитают персонажи русских сказок. Главный герой Иван обрел богатырскую силушку, победил злого чародея Роголеба и теперь готовится к свадьбе с Василисой. Но очередным препятствием на пути богатыря становится похищение его невесты. В погоне за Василисой Иван со своими друзьями попадает в Москву, где никто не может отличить настоящую магию от детской игрушки. Но вскоре выясняется, что и в этом отнюдь не волшебном мире герои старых сказок живут бок о бок с обычными людьми. Они-то и помогут Ивану покончить с древней тьмой раз и навсегда.

Вход на показ фильма свободный.

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