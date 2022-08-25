В мероприятии приняли участие председатель ДРО «Союз женщин России» Интизар Мамутаева, заслуженный работник культуры РД Шафи Ибрагимов, работники ЦБС и филиалов Централизованной библиотечный системы муниципального образования.

Директор ЦБС Индира Салманова рассказала о жизненном пути и творчестве великой поэтессы, о твердости ее духа, мудрости и любви к Родине, о ее самобытности в литературе, что сделала ее яркой личностью и символом дагестанской поэзии.

Работники ЦБС и филиалов ЦБС в своих выступлениях рассказали о жизни Фазу Гамзатовны Алиевой, о жанровом своеобразии ее творчества и об особенностях поэзии, о патриотизме и любви к Родине. Приятные впечатления оставили дети, которые читали стихи поэтессы.

В своем обращении к участникам «круглого стола» Шафи Ибрагимов сказал, что надо беречь и сохранить то достояние, то богатство, которые оставили нам наши предки.

«Стихи Фазу Алиевой - это окно в мир подлинной чистоты, они стали символом горской культуры, нравственности, любви к Родине», - отметил он.

В конце мероприятия выступила Интизар Мамутаева, которая дала высокую оценку, проводимому мероприятию, а также выразила благодарность всем участникам мероприятия и рассказала о своем знакомстве, дружбе, о работе и совместных проектах с Фазу Гамзатовной Алиевой.

Работниками ЦБС была организована выставка книг Фазу Алиевой в целях пропаганды и сохранения ее творческого наследия, где раскрываются новые аспекты ее творчества, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.