Во встрече приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков, 1-й заместитель Председателя Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка РД Малик Вагабов, руководитель филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по РД Вадим Кехлеров, директор ФГБНУ «ФАНЦ РД» Нариман Ниматулаев и руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РД Жанна Казанбиева.

Поприветствовав участников совещания, Нариман Абдумуталибов обозначил повестку и отметил, что с целью улучшения взаимодействия с территориальными структурами органов федеральной власти аналогичные встречи проводятся по графику.

«Нам хочется узнать, что делается в области семеноводства, что делается в рамках импортозамещения семян. Чем располагает Госсорткомиссия, какие земельные участки находятся в вашем распоряжении, какое госзадание выполняет, каковы перспективы развития системы сортоиспытания в современных экономических условиях. Хороший урожай риса и зерна не в последнюю очередь связан с успешной работой в области семеноводства и сортов, а развитие семеноводства является залогом не только будущих хороших урожаев, но и продовольственной безопасности страны. Поэтому вот эти вопросы хотелось бы с вами обсудить», - подчеркнул Абдулмуталибов.

Подробнее о госучреждении и его деятельности рассказал Вадим Кехлеров.

ФГБУ «Госсорткомиссия» – это государственная сортоиспытательная сеть, состоящая из 59 филиалов, которые включают в себя 320 государственных сортоиспытательных участков.

В состав Учреждения входят Всероссийский центр оценки качества сортов и 4 лаборатории в различных субъектах Российской Федерации.

Госсорткомиссия проводит испытания селекционных достижений на хозяйственную полезность, а также отличимость, однородность и стабильность в 35 природно-климатических зонах по всей территории России.

Учреждение собирает и анализирует результаты испытаний, принимает решения о включении селекционных достижений в Государственные реестры и ежегодно издает: государственный реестр охраняемых селекционных достижений, государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (сорта растений, породы животных), характеристики сортов растений, впервые включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию и тд.

По словам Вадима Кехлерова, в распоряжении дагестанского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» находятся два земельных участка: на юге - в Сулейман-Стальском районе в селе Ашага-Стал 39 га и на севере - в Хасавюртовском районе около 100 га земли, арендуются земельные участки и в других районах.

«На 2022 год у нас порядка 190 госзаданий. По зерновым культурам это кукуруза, пшеница, тритикале, сорго, а из овощных на этот год только лук и капуста», - сообщил он.

Также Кехлеров рассказал о существующих проблемах, в частности, они касались слабого взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, селекционерами, сельхозпроизводителями и прекращения поступлений посевных саженцев плодово-ягодных.

«Раньше поступало много материала с Беларуси, Крыма, Краснодарского края, сибирских округов, а сейчас поступлений вообще нет. Если говорить о сортоиспытании плодово-ягодных, на сегодняшний день мы проводим эксперименты на 5 участках в Ашага-Стале, там у нас единственный участок, где остались плодовые культуры - это яблони, груши, слива, черешня, виноград», - отметил он.

Далее каждый участник совещания внес предложения по своим направлениям, где качественное взаимодействие с филиалом ФГБУ «Госсорткомиссия» принесет наибольшую пользу. Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков в свою очередь отметил, что ведомство готово взаимодействовать и внедрять предложения комиссии.

«От вас мне хотелось бы, чтобы вы подготовили предложения и рекомендации по развитию отрасли АПК. Без науки, испытаний, селекции и сопровождения развитие АПК в Дагестане немыслимо. Поэтому для нас очень важно тесное взаимодействие», - подчеркнул Абдулмуталибов, подводя итоги встречи.