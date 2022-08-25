Открывая заседание, премьер-министр отметил, что Правительство республики ставит перед собой задачу создать для предпринимательства необходимые условия и конкурентную среду.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в России является одним из главных приоритетов экономической политики государства. Малый и средний бизнес при сравнительно небольших стартовых инвестициях способен создавать новые рабочие места, гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка, а также дает высокую динамику роста и новые налоговые поступления», — сказал Абдулмуслимов.

Как сообщил премьер, в Дагестане в целях создания условий для развития предпринимательства реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата. Три региональных проекта, входящих в его состав, учитывают все стадии предпринимательской активности от статуса самозанятого до действующего бизнеса.

Национальным проектом поставлена задача увеличить численность занятых в малом и среднем предпринимательстве страны до 25 млн человек к концу 2024 года, а в Республике Дагестан – до 98 тыс. человек.

«Для того, чтобы поднять все регионы страны до высокого уровня в работе с инвесторами, утверждена единая система поддержки новых инвестиционных проектов по всей стране – это внедрение Регионального инвестиционного стандарта, который воплотил в себе единые правила работы органов госвласти и ресурсоснабжающих организаций с инвесторами.

Стандарт призван упростить масштабирование бизнеса, с помощью создания единого клиентского пути вне зависимости от региона. Оценка внедрения будет осуществляться Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив, Российским союзом промышленников предпринимателей, «Деловой Россией» и Торгово-промышленной палатой.

Мы не должны ждать, когда придут инвесторы, а должны конкурировать, искать их. А для этого у нас в регионе должна быть создана необходимая инфраструктура. Мы не призываем разрушать действующие механизмы привлечения инвестиций, но их дееспособность должен подтвердить конечный пользователь – инвестор», - подчеркнул глава кабмина.

Более подробно о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» рассказал руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Артём Хрюкин. Он отметил, что в рамках его реализации на 2022 год на господдержку малого и среднего предпринимательства предусмотрено финансирование в размере 176,44 млн рублей. На сегодняшний день всего освоено 124,46 млн рублей.

В рамках нацпроекта реализуются 5 региональных проектов. Говоря о самом объемном из них - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,- Хрюкин отметил, что общее финансирование регионального проекта на 2022 год составляет 135,6 млн рублей, из которых предусмотрено: на развитие центра «Мой бизнес» – 5,8 млн рублей; на развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 13,7 млн рублей; на развитие гарантийной организации – 21,4 млн рублей; на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации – 94,8 млн рублей.

В рамках регионального проекта Центр поддержки предпринимательства РД оказывает комплекс нефинансовых услуг предприятиям малого и среднего бизнеса по различным направлениям. АНО

«Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» заключено 9 экспортных контрактов на сумму 701 тыс. долл. США. Гарантийным фондом республики выдано 69 поручительств на общую сумму 318,9 млн рублей, Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан выдано 56 микрозаймов на общую сумму 178,2 млн рублей.

О мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, рассказал глава ведомства Мухтарбий Аджеков.

Он сообщил, что в рамках реализации регионального проекта осуществляется создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в республике путем стимулирования создания новых СПоК, КФХ, а также вовлечение их и ЛПХ, в деятельность сельхозпотребкооперации.

«Предусмотрена господдержка в виде предоставления грантов «Агростартап», субсидий СПоК и содействия деятельности центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

В 2022 году по предоставлению субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами – оказана господдержка 15 СПоК на сумму 44,3 млн рублей. Средства освоены в полном объёме. Индикатор выполнен на 100 %

Что касается предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – было предусмотрено 2,4 млн рублей. Средства освоены в полном объёме. Индикатор выполнен на 100 %

По предоставлению гранта «Агростартап» - предусмотрено 48,1 млн рублей с индикатором 12 получателей. Для участия в конкурсном отборе было подано 89 заявок, к конкурсу были допущены 52 заявки. По итогам конкурсного отбора признаны победителями 16 заявителей. В ближайшее время планируется заключение соглашений с победителями отбора и доведение бюджетных средств. Риск неосвоения средств отсутствует», - доложил глава Минсельхозпрода РД.

Далее о внедрении Регионального инвестиционного стандарта (РИС) рассказал Артём Хрюкин. Он сообщил, что Дагестан вошел в список 33 субъектов Российской Федерации, в которых планируется пилотная реализация РИС в 2022 году. Целью механизма внедрения инвестиционного стандарта является повышение уровня регионов в работе с инвесторами.

По словам Артема Хрюкина, при успешном внедрении и подтверждении РИС устанавливается право налогоплательщика уменьшить суммы налога на прибыль организаций, подлежащие зачислению в доходную часть бюджета субъекта. Инвестиционный налоговый вычет отчетного периода может составлять в совокупности не более 90% суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного средства.

Механизм внедрения Регионального инвестиционного стандарта в субъекте Российской Федерации включает в себя 6 следующих элементов: принятие Инвестиционной декларации, создание Агентства развития, создание Инвестиционного комитета, создание операционного центра поддержки и сопровождения инвестиционных проектов, разработка и утверждение Свода инвестиционных правил, формирование Инвестиционной карты, и, в конечном итоге мониторинг и подтверждение внедрения Регионального инвестиционного стандарта на территории субъекта РФ.

В соответствии с графиком внедрения элементов РИС в субъектах РФ в 2022 году, подготовленным Минэкономразвития России, Республика Дагестан входит в «третью волну» внедрения стандарта по первым четырем элементам (Инвестдекларация, Агентство развития, Инвесткомитет, Свод инвестправил) и во «вторую волну» по последнему элементу – создание Инвестиционной карты субъекта РФ.

«В целях внедрения 6 элементов регионального инвестиционного стандарта Республикой Дагестан проведена следующая работа: Указом Главы Республики Дагестан от 7.07.2022 г. № 143 утверждена Инвестиционная декларация, в которой прописан перечень обязательств субъекта Российской Федерации перед инвестором о неухудшении условий реализации инвестиционных проектов; Указом Главы РД от 13.07.2022 г. № 151 создан Инвестиционный комитет Республики Дагестан, представляющий собой площадку, возглавляемая Главой Республики Дагестан, для разрешения важных вопросов между инвестором, органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Также 15 августа этого года Агентством разработана и размещена на инвестиционном портале Республики Дагестан (http://investdagestan.ru/map/) Инвестиционная карта Республики Дагестан. Агентством разработан регламент ведения данной инвестиционной карты, который утверждён внутренним приказом»,- рассказал Хрюкин.

В рамках совещания также выступили представители бизнес-сообщества, депутатского корпуса, руководители вузов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил усилить работу по выработке новых мер господдержки предпринимателей, в том числе расширять возможность финансирования. В пример он привел такие проекты, как «Агростартап», средства по которым могут быть больше – это реальная польза для аграриев. Все озвученные на совещании предложения войдут в итоговый протокол поручений профильным министерствам и ведомствам.