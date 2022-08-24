ЗАМАНА - Профильная смена «Альтаир. Лето. Наука. Литературное искусство. Спорт» стартовала в Дагестане

Профильная смена «Альтаир. Лето. Наука. Литературное искусство. Спорт» стартовала в Дагестане

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24 августа, 2022. Среда 17:16
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Профильная смена «Альтаир. Лето. Наука. Литературное искусство. Спорт» стартовала в Дагестане

Открытие летней профильной смены «Альтаир. Лето. Наука. Литературное искусство. Спорт» прошло в детском оздоровительном лагере «Солнечный берег». Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Минобрнауки РД.

Профильная смена «Альтаир. Лето. Наука. Литературное искусство. Спорт» стартовала в Дагестане
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Участниками смены стали более 200 школьников. Среди них – победители и призеры муниципального и регионального этапов всероссийских олимпиад 2021-2022 учебного года, участники майской профильной смены «Альтаир. Весна», летней профильной смены «Альтаир. Физмат. Инженерные каникулы», а также воспитанники Республиканского центра по выявлению и развитию таланта обучающихся.

На церемонии открытия присутствовали замминистра образования и науки РД Аида Далгатова и директор Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» Аймесей Дибирова. Поприветствовав школьников, Аида Далгатова пожелали им плодотворной работы.

Обучение пройдет по следующим направлениям: олимпиадное обществознание, история, экология, биология, математика, физика, литературное творчество, шахматы и робототехника. Спикерами выступят ведущие педагоги республики.

Организаторами профильной смены выступил Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» при поддержке Минобрнауки РД.

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