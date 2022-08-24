ЗАМАНА - Сотрудники МЧС проверили состояние школ в одном из районов Дагестана

Сотрудники МЧС проверили состояние школ в одном из районов Дагестана

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24 августа, 2022. Среда 13:56
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Сотрудники МЧС проверили состояние школ в одном из районов Дагестана

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы перед началом учебного года проверили противопожарное состояние школ Гунибского района.

Сотрудники МЧС проверили состояние школ в одном из районов Дагестана
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В ведомстве отметили, что целью проведения данных проверок является повышение уровня противопожарной защиты объектов общеобразовательных учреждений. 

«Инспекторы большое внимание уделили прежде всего наличию системы передачи сигнала о срабатывании на пульт подразделений пожарной охраны. Немаловажную роль в безопасном пребывании детей на объектах образования играет состояние эвакуационных путей и выходов, исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения», – рассказали в МЧС республики. 

Кроме того, специалисты МЧС провели инструктажи с директорами и преподавателями школ по соблюдению мер пожарной безопасности.

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