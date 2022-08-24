В ведомстве отметили, что целью проведения данных проверок является повышение уровня противопожарной защиты объектов общеобразовательных учреждений.
«Инспекторы большое внимание уделили прежде всего наличию системы передачи сигнала о срабатывании на пульт подразделений пожарной охраны. Немаловажную роль в безопасном пребывании детей на объектах образования играет состояние эвакуационных путей и выходов, исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения», – рассказали в МЧС республики.
Кроме того, специалисты МЧС провели инструктажи с директорами и преподавателями школ по соблюдению мер пожарной безопасности.