Сотрудники МЧС проверили состояние школ в одном из районов Дагестана

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы перед началом учебного года проверили противопожарное состояние школ Гунибского района.

В ведомстве отметили, что целью проведения данных проверок является повышение уровня противопожарной защиты объектов общеобразовательных учреждений.

«Инспекторы большое внимание уделили прежде всего наличию системы передачи сигнала о срабатывании на пульт подразделений пожарной охраны. Немаловажную роль в безопасном пребывании детей на объектах образования играет состояние эвакуационных путей и выходов, исправность противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения», – рассказали в МЧС республики.

Кроме того, специалисты МЧС провели инструктажи с директорами и преподавателями школ по соблюдению мер пожарной безопасности.