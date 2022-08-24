Дагестанцы приняли участие в этнофестивале «Нас на века объединила Волга» в Астрахани

Ансамбль «Авадан» из Левашинского района и мастера-ремесленники из Дахадаевского и Унцукульского районов приняли участие во Всероссийском этнофестивале «Нас на века объединила Волга» в Астрахани.

Мероприятие объединило более 500 человек из республик Крым, Дагестан, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Коми, Карачаево-Черкессия, Чеченская республика, Астраханской, Волгоградской, Владимирской, Нижегородской, Курской, Тульской областей, Ставропольского, Камчатского краев, Москвы и Донецкой народной республики.

На фестивале прошли мастер-классы по жанрам народного творчества, конкурсы произведений мастеров-ремесленников «Истоки национального творчества», этнокультурных визиток муниципальных образований Астраханской области «Мы на Волге живем» и народного костюма народов России «Этностиль», этнопраздник «На земле кочевников», социально-культурный проект «Русские вечерки», научно-практическая конференция «Нематериальное культурное наследие народов России: изучение, сохранение, популяризация», семинар и мастер-классы для мастеров-ремесленников, интерактивная программа «Яблочный спас».

В рамках всероссийского конкурса народного костюма народов России «Этностиль» жюри оценили участников в 4 номинациях: «Этнографический костюм», «Сценический национальный костюм», «Современный авторский костюм» и «Кукла в народном костюме». Авторская группа из Дагестана под руководством Сиядат Муталимовой стала лауреатом I степени в номинации «Сценический национальный костюм».

Во Всероссийском конкурсе произведений мастеров-ремесленников «Истоки национального творчества» приняли участие более 66 мастеров из республик Дагестан, Калмыкия, Чеченской республики, Астраханской, Волгоградской, Тульской, Курской областей, Камчатского края и Донецкой народной республики.

Конкурс прошел по номинациям «Вышивка», «Ткачество», «Войлоковаляние», «Текстильная кукла», «Художественная обработка дерева», «Художественная роспись по дереву», «Художественная обработка природного материала», «Гончарство», «Глиняная игрушка», «Лоскутное шитье», «Изделия из бисера», «Изделия из металла», «Кузнечное дело», «Сувениры в традиционном стиле».

Лауреатами в разных номинациях стали Гусейн Магомедалиев и Хидриильяс Ахмедов из Дагестана, Хейда Макалова, Беслан Дудаев, Хасейн Ясаев из Чеченской республики, Надежда Черкасова из Тульской области, Жанна Томенюк, Светлана Феоктистова из Камчатского края, Александр Евдоков из Волгоградской области, Феодосия Захарова, Николай Степаненко и Екатерина Суворова из Астраханской области.

Завершили фестиваль гала-концертом в Астраханском государственном театре оперы и балета.