Мухтарбий Аджеков: «Сельское хозяйство Дагестана на 96% получает хорошие результаты»

Автор Шахри |||

Руководитель аграрного ведомства Мухтарбий Аджеков сегодня в ходе конференции на площадке республиканского информационного агентства «Дагестан» рассказал о работе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД. Министр отметил, что по итогам первого полугодия текущего года республика в сфере сельского хозяйства получила на 96% хороших результатов. «Местные аграрии имеют хорошую возможность производить и продавать свою продукцию, тем самым повышая бюджет республики. Продукты местного производства экспортируют за пределы страны и пользуются большим спросом в зарубежных странах», – подчеркнул Аджеков. По его словам, сегодня в регионе активно развиваются лесоводство, животноводство, растениеводство и особым спросом пользуется местный рис. «Дагестанский рис считается самым лучшим. Крупные российские компании закупают его в больших объемах. Так же дело обстоит и с бараниной. Мы осуществляем экспорт в Иран, Саудовскую Аравию и другие восточные страны. Дагестанская баранина стала брендом. Сейчас республика не уступает другим регионам в сельскохозяйственной сфере, что нас и радует», – поделился министр. Говоря о проблемных сторонах, руководитель агарного ведомства указал на то, что в регионе катастрофически не хватает овощехранилищ. «Одной из слабых позиций Дагестана является именно овощехранилище. На данный момент в хранилищах находится всего лишь 20-30 тыс. тонн овощей и фруктов, что существенно отличается от других регионов, где цифра доходит до 220 тыс. тонн», – рассказал Аджеков. В частности, министр также коснулся вопроса отсутствия действующих на постоянной основе ярмарок. «В октябре текущего года Минсельхозпрод РД планирует укрепить связи с ООО “Русские ярмарки”, что позволило бы дагестанцам продавать и покупать продукты местного производства без посредников по низким ценам на постоянной основе», – заключил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбий Аджеков. Более подробно о деятельности аграрного ведомства сможете узнать из видеоматериала.