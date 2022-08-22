В День российского флага завершился историко-просветительский поход «Урахи – Кубачи. Маршрут интеллигентов»

Участники похода за четыре дня обошли десять сел в Сергокалинском и Дахадаевском районах Дагестана. Они побывали в Урахи, Бурдеки, Канасираги, Цизгари, Шадни, Бускри. В селе Уркарах количество участников увеличилось, к походу присоединились желающие и продолжили путь по маршруту Дибгалик, Кала-Корейш. Последним пунктом стал аул златокузнецов - Кубачи.

В нем ребята прошли по старому селу, а у кубачинской сторожевой башни гостей встретили глава села Абдусалам Куртаев и жители.

Участникам похода показали сторожевую башню, где сейчас проходит международная выставка Биеннале печатной графики «Кубачинская башня». А после в кунацкой комнате угостили национальными блюдами.

Для ребят поход оказался познавательным, они получили массу удовольствия от знакомства и общения с новыми людьми, экскурсий, познавательных лекций в пути, остановок на ночь у жителей сел.

Напомним, основная цель похода - привлечение внимания общества к сохранению культурных памятников и исторической памяти.

В связи с этим для Кубачи и центра распространения ислама в Дагестане - Кала-Корейш проект имеет особое значение, так как села богаты памятниками культуры.

Глава села Кубачи выразил благодарность автору и организатору мероприятия Руслану Магомедову.

«Поход познакомил наше подрастающее поколение с историей сел, биографиями известных выходцев и интеллигентов. Благодаря этому проекту происходит скрепление дружбы и знакомство молодежи и жителей из этих сел.

По маршруту, который прошли ребята, друг к другу в гости ходили поэт и основатель даргинской литературы Омарла Батырай и поэт, мастер короткосюжетного стиха Ахмед Мунги.

Проект напоминает и жителям сел о тех людях, которые прославили свой край, Дагестан, Россию.

Хочется пожелать проекту процветания, и расширения, чтобы участников с каждым годом становилось все больше, и чтобы таким образом у нас была возможность рассказать про свои села и историю широкому кругу людей», — поделился Абдусалам Куртаев.

В свою очередь организатор похода поблагодарил главу с.Бурдеки Джабраила Абдулкеримова, местных жителей Башира Исаханова из с.Канасираги и Алибега Куртаева из с. Кубачи за искренне проявленную дагестанскую отзывчивость и гостеприимство и поддержку в реализации проекта.

Историко-просветительский поход «Урахи – Кубачи. Маршрут интеллигентов» является некоммерческим и ежегодным мероприятием, которое проводится с 2018 года. В этом году поход прошел под эгидой Российского географического общества.