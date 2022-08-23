Дагестан выиграл гранты Ростуризма на развитие пляжей, кемпингов и турмаршрутов

Ростуризм отобрал 48 регионов России, в том числе Дагестан, которые получат гранты на реализацию проектов в сфере туризма в 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на 5,3 миллиарда рублей», – отметила Догузова.

Дагестан выиграл гранты по всем трем заявленным направлениям и получит 132,1 миллиона на создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов, 81,7 миллиона рублей на создание кемпингов и автокемпингов, 103,8 миллиона на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для инфоцентров и пунктов проката, а также разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.