«В этом году принять участие в наших соревнованиях изъявило гораздо больше желающих, чем это было последний раз в 2020 году. Спортсмены из 30 регионов России точно приедут к нам. География участников широкая – регионы СКФО, центральной России и Дальнего Востока. Также мы ожидаем участников из некоторых дружественных нам стран. Кроме того, будут представлены команды силовых структур, ветераны боевых действий», – уточнил собеседник.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин на точность приземления (личные и групповые).