Парашютисты из 30 регионов России приедут на соревнования в Дагестан

Парашютисты из 30 регионов России примут участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Российской ассоциации Героев», которые пройдут 17-21 сентября на аэродроме села Новокаякент Каякентского района.

«В этом году принять участие в наших соревнованиях изъявило гораздо больше желающих, чем это было последний раз в 2020 году. Спортсмены из 30 регионов России точно приедут к нам. География участников широкая – регионы СКФО, центральной России и Дальнего Востока. Также мы ожидаем участников из некоторых дружественных нам стран. Кроме того, будут представлены команды силовых структур, ветераны боевых действий», – уточнил собеседник.

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин на точность приземления (личные и групповые).