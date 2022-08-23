ЗАМАНА - Бизнес Дагестана получил около 5 млрд рублей кредитов за полгода

Бизнес Дагестана получил около 5 млрд рублей кредитов за полгода

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23 августа, 2022. Вторник 11:57
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Бизнес Дагестана получил около 5 млрд рублей кредитов за полгода

За первое полугодие 2022 года банки предоставили бизнесу Дагестана кредиты на общую сумму 4,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Бизнес Дагестана получил около 5 млрд рублей кредитов за полгода
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Наибольшая доля заемных средств принадлежит субъектам МСП. Так, с января по июнь 2022 года компании малого и среднего бизнеса получили от банков 3,5 млрд рублей кредитов, что почти на 35,7% больше, чем в тот же период годом ранее.

«Поддержку кредитованию МСП оказали совместные льготные госпрограммы Правительства РФ и Банка России. Положительная динамика кредитования регионального бизнеса связана с его адаптацией к изменившимся внешним и внутренним условиям, а также возросшим туристическим потоком», – подчеркнула заместитель управляющего Отделением Банка России в РД Светлана Бацына.

При этом отмечается, что в 2,5 раза чаще стали брать кредиты предприятия, занятные в обрабатывающих производствах.

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