На повестке дня стояли несколько вопросов: подготовка объектов ЖКХ к зиме, реализация программы капремонта школ, внесение изменений в законодательные акты, направленные на господдержку инвестиционной деятельности в регионе и другие.

Открывая заседание, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в настоящее время состояние жилищно-коммунального хозяйства республики оставляет желать лучшего, а работа по его реформированию является недостаточной. Он напомнил, что Правительством России принято решение по выделению Дагестану субсидии на реализацию региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ в сумме более 735 млн рублей.

«Реализация указанной программы позволит улучшить состояние коммунальной инфраструктуры. Для обеспечения растущих потребностей населения в качественных жилищно-коммунальных услугах необходимо использовать современное, более мощное оборудование, обновление систем коммуникаций повысит эффективность их работы.

Обращаю внимание, что одним из условий надлежащей подготовки к приближающемуся отопительному периоду является наличие у муниципальных образований паспортов готовности. К началу отопительного сезона необходимо качественно завершить все работы на объектах ЖКХ и энергетики. Нам нужно приложить максимальные усилия для достойной реализации наших планов», - подчеркнул Абдулмуслим Абдулмуслимов.

О подготовке жилищного фонда и объектов коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2022-2023

Первым докладчиком по вопросу подготовки жилищного фонда и объектов коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов.

По информации руководителя Минстроя РД, готовность объектов ЖКХ к зиме составляет 62%. Так в городах и районах подготовлено 7,9 млн кв. м жилищного фонда, 229 котельных, 13 центральных тепловых пунктов, выполнены работы по капитальному ремонту 73,9 км ветхих водопроводных сетей, 18,5 км – канализационных и 16,4 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Артур Сулейманов озвучил, что с 1 ноября 2021 года по 1 мая 2022 года в системе ЖКХ зарегистрировано 1022 происшествий, в том числе: на объектах электроснабжения – 881, газоснабжения – 69, водоснабжения – 31, эксплуатации жилищного фонда – 21 и теплоснабжения – 20.

Среди основных причин, по которым происходят регулярные аварии на объектах ЖКХ, министр назвал недостаточное финансирование органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями мероприятий по ремонту и замене изношенных основных фондов в период подготовки к отопительному сезону.

«Общий объем финансирования мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2022-2023 годов за счет средств местных бюджетов и собственных средств предприятий составляет более 1,3 млрд. рублей. Для ликвидации возможных аварий и неисправностей на объектах ЖКХ, в предприятиях коммунального комплекса сформированы резервы материально-технических ресурсов на сумму 35,4 млн рублей.

Но, несмотря на принимаемые меры, объемы работ по замене и ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в выполнении этих работ. Доля запланированных к замене ветхих коммунальных сетей в среднем по республике составляет 2,7% от общей протяженности сетей, между тем, только для стабилизации уровня износа сетей, ежегодная расчетная потребность в их замене составляет не менее 5%», - озвучил глава Минстроя РД.

Продолжая доклад, Артур Сулейманов коснулся вопроса задолженности предприятий ЖКХ, который, по его мнению, остается по сегодняшний день проблемным.

Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги за первый квартал в среднем по республике составляет 64,6 %, а задолженность предприятий ЖКХ республики по состоянию на 1 июля 2022 г. за потребленные энергоресурсы составило более 9,5 млрд. рублей.

«Такая задолженность предприятий ЖКХ может отрицательно повлиять на проведение в полном объеме подготовительных работ и устойчивое прохождение отопительного сезона. Для улучшения ситуации с платежами и обеспечения эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства республики утверждена Программа по обеспечению устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики, в рамках реализации мероприятий которой создано АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения».

В настоящее время проводятся мероприятия по консолидации в рамках Единого оператора имущества предприятий ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также установлению экономически обоснованных тарифов, с возмещением из федерального бюджета выпадающих доходов Единого оператора, при оказании услуг льготным категориям потребителей (население и приравненные).

Проводимые мероприятия будут способствовать устойчивому прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов в муниципальных образованиях Республики Дагестан и улучшению качества оказываемых гражданам республики коммунальных услуг», - завершил Артур Сулейманов.

Далее выступил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов. Он зачитал доклад о ситуации по подготовке объектов электроэнергетики и газоснабжения к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов. По его словам, в муниципалитетах республики планируется провести работы по замене железобетонных опор, ремонту трансформаторных пунктов и замене их корпусов и многое другое.

Также Виктор Абаимов напомнил, что в рамках программы повышения надежности энергосистемы в Российской Федерации, за счёт федерального финансирования на сумму 7,683 млрд рублей был согласован первый этап работ на территории региона. Программа подготовки к осенне-зимнему периоду в текущем сезоне в 2 раза превышает по объёму запланированных мероприятий программу предыдущего года. При этом он отметил определённое нарушение сроков выполнения мероприятий со стороны ресурсоснабжающих организаций, что приводит к снижению их результативности.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров рассказал о проводимых мероприятиях по обеспечению бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

Группой компаний Газпром межрегионгаз уже выполнены работы по проведению приборного обследования газопроводов на герметичность и сплошность изоляции 74 км, техническому обслуживанию запорной арматуры 18 381 единиц, покраске надземных газопроводов 44,2 км, капитальному ремонту линейной части надземного газопровода 540 метров, диагностике газопроводов 58,65 км и текущего ремонта газораспределительных пунктов 18 единиц.

Как отметил выступающий, для исполнения плана по текущему ремонту газораспределительных пунктов в полном объеме заключен договор поставки на приобретение необходимого оборудования. Начало работ запланировано на сентябрь текущего года. Все работы проводятся в соответствии с утвержденными графиками работ, отставаний от планов нет. Завершение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 запланированы до 15 октября 2022г.

Также, ООО «Газпром межрегионгаз» определены механизмы финансирования мероприятий по реконструкции аварийных газопроводов, расположенных на территории Республики Дагестан, которые требуют принятия мер по капитальному ремонту и реконструкции.

Завершая свое выступление, Ленар Мансуров обозначил ряд предложений для включения в протокол, которые позволят обеспечить реализацию программы догазификации населенных пунктов Республики Дагестан в установленные сроки.

Условия получения социальной поддержки на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг

Далее выступил заместитель министра труда и социального развития РД Магомедзагид Кихасуров, который рассказал о размещении в ГИС «ЖКХ» информации о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По его словам, в республике проживает отдельная категория граждан, которая может получать социальную поддержку в виде компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Указанную компенсацию получают более 220,0 тыс. человек.

С 1 января 2022 года в соответствии с ФЗ № 442 компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не предоставляется гражданам с задолженностью по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за последние три года, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом.

Информацию о наличии у граждан такой задолженности органы социальной защиты населения получают из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в автоматизированном режиме, до 1 января 2022 года граждане лично обращались в органы социальной защиты населения с соответствующими сведениями.

ГИС ЖКХ – это единая федеральная централизованная информационная система, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде.

Размещать соответствующую информацию в ГИС ЖКХ обязаны органы местного самоуправления (сведения об адресах), ресурсоснабжающие организации (сведения о наличии или отсутствии по адресу задолженности за жилищно-коммунальные услуги), управляющие компании ТСЖ и ЖК, осуществляющие управление многоквартирным домом (далее – поставщики информации).

Поставщики информации несут административную ответственность за своевременность и достоверность размещаемой в ГИС ЖКХ информации.

Основным критерием получения информации из системы ГИС ЖКХ для органов социальной защиты населения является адрес получателя.

Однако работа по размещению необходимых сведений поставщиками информации проводится не в полном объеме, что приводит к невыплате указанным гражданам компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, к нарушению их конституционных прав и массовым жалобам в различные инстанции, в том числе федерального уровня.

На текущую дату установлено, что из направляемых запросов в систему ГИС ЖКХ на 229,0 тыс. получателей до сих пор не поступают ответы на 23,0 тыс. чел. (по причине невнесения органами местного самоуправления адресов в ФИАС и в ГИС ЖКХ, неактуальности адресов в указанных системах, несоответствия адресов в базах ресурсоснабжающих организаций адресам в справочнике ФИАС).

«С учетом изложенного, в целях недопущения социальной напряженности среди получателей компенсаций по оплате за жилищно-коммунальные услуги считаю необходимым поручить органам местного самоуправления в срочном порядке завершить работу по внесению сведений об адресах в справочники ФИАС и системы ГИС ЖКХ, ресурсоснабжающим организациям актуализировать сведения об адресах абонентов в базах данных.

До завершения поставщиками информации вышеуказанной работы, считаю необходимым ресурсоснабжающим организациям оказать содействие органам социальной защиты населения в получении необходимых сведений о наличии или отсутствии задолженности, подтвержденной судебным актом у получателей компенсации» - замминистра труда и социального развития РД Магомедзагид Кихасуров.

О ходе капремонта в средних общеобразовательных учреждениях в 2022 году

Результаты реализации программы капитального ремонта средних общеобразовательных учреждений в 2022 году озвучил министр образования и науки РД Яхья Бучаев.

Как сообщил министр, общий процент готовности объектов 40 муниципальных образований, участвующих в региональной программе «Модернизация школьных систем образования в Республике Дагестан» при реализации мероприятий по капитальному ремонту школ составляет порядка 95 %.

Однако, по 12 общеобразовательным организациям готовность объектов составляет до 85 %, что вводит их в зону риска несвоевременного завершения работ и угрозу срыва своевременного начала нового учебного года.

По 95 общеобразовательным организациям в 28 муниципалитетах ремонтные работы находятся на стадии завершения, и общий процент готовности составляет от 85 до 97 %. В 32 общеобразовательных организациях 11 муниципалитетов ремонтные работы завершены на 98–99 %. Полностью ремонтные работы завершены в 71 общеобразовательной организации.

По информации министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артура Сулейманова, в рамках реализации программы по капремонту школ на 2024-2025 годы в адрес ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» с 13 июля по 19 августа текущего года поступило 218 заявлений.

Среди наиболее частых ошибок, возникающие при проведении государственной экспертизы проектной документации, разрабатываемой в рамках программы капремонта общеобразовательных учреждений он назвал отсутствие правоустанавливающих документов на объект (на здание школы) и других исходно-разрешительных документов, необходимых для проведения государственной экспертизы.

По словам министра, при составлении сметных расчетов часто встречались такие ошибки, как не соответствие объёмов и видов работ, утвержденных ведомостями и дефектными актами, завышение стоимостных характеристик материальных ресурсов и низкое качество самой проектной документации и отсутствие квалифицированных кадров у проектных организаций, которые своевременно не предоставляли исправленную документацию и другие.

«Поступило огромное количество заявлений, по которым необходимо было в кратчайшие сроки провести государственную экспертизу. При этом, Минстрой РД, оптимизировал процедуру прохождения государственной экспертизы проектной документации.

По состоянию на 19 августа из принятых на рассмотрение 218 заявлений заключены договора по 184 проектам, по 160 проектам выданы положительные заключения государственной экспертизы и направлены разъяснительные письма, согласно требованиям Минпросвещения России. Общая сметная стоимость 160 проектов, получивших положительные заключения, при входе на госэкспертизу составляла 5 млрд рублей, после рассмотрения госэкспертизы составляет 4,8 млрд. рублей. Общая экономия сметной стоимости после рассмотрения госэкспертизы по 160 проектам получившие положительные заключения составляет 178 млн рублей», - сказал Сулейманов.

Далее министр перешел к вопросу о ходе строительства школы в селе Львовский № 1 Бабаюртовского района

Строительство школы на 216 ученических мест было начато в 2021 году в рамках республиканской инвестиционной программы.

В сентябре 2021 года на строительство школы был заключен государственный контракт стоимость работ, по которому составила - 337 060,560 тыс. руб. С начала текущего года кассовое освоение составляет - 66 600,983 тыс. рублей.

В 2022 году в связи с существенным удорожанием строительных материалов выполнен пересчет сметной стоимости. Получено положительно заключение госэкспертизы, определена дополнительная потребность в средствах в сумме 82 млн. рублей. Итоговая стоимость контракта после пересчета составляет 419 млн. рублей.

В целях ускорения темпов строительства ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» 19 августа 2022 года привлечена новая субподрядная организация, привлечено дополнительное количество рабочих и техники, а также усилен ежедневный контроль объема выполненных работ. На объекте задействованы свыше 30 человек. В соответствии с государственным контрактом работы планируется завершить до конца текущего года.

Об актуализации нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную и предпринимательскую деятельность республики

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Дагестан, направленные на государственную поддержку инвестиционной деятельности на территории республики руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Артем Хрюкин.

Как сообщил руководитель Агентства, Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым было дано поручение, провести актуализацию нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную и предпринимательскую деятельность республики.

По его словам, в рамках анализа Закона № 94 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду юридическим лицам без проведения торгов» и уже наработанной региональной практики выявлены некоторые препятствия, которые зачастую различными структурами трактуются по-своему, либо не соответствуют реальным условиям ведения бизнеса.

Так, например, трактование «объемы ежегодных суммарных налоговых отчислений» в качестве обязательств инвестора является препятствием для оказания поддержки инвестпроектам с длительным циклом запуска, которые в первые год – два не могут обеспечить данный объем, но в целом за определенный период выходят на необходимый уровень.

В этой связи Артем Хрюкин предложил в действующей редакции Закона в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи и в значении «Общий объем инвестиций» внести соответствующие правки.

Также руководитель Агентства отметил, что развитие сферы туризма в настоящее время является приоритетным направлением для республики.

«С учетом увеличения туристического потока существует необходимость создания соответствующей туристской инфраструктуры. В этой связи необходимо создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в указанную сферу. В этой связи в ч.2 ст.3 данного Закона пункт 8 «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» дополнить словами: «туристско-рекреационная деятельность».

Агентством также разработан проект Закона Республики Дагестан о внесении изменений в Закон Республики Дагестан от 7 октября 2008 г. № 42 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан», который проходит процедуру согласования в соответствующих ведомствах», - сообщил он.

В данный проект нормативно-правового акта внесены изменения в п. 2 ст. 9 и п.3 ст.10.

п. 2 ст. 9 «Формы государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан» внесены изменения по аналогии с федеральным законодательством, в котором четко разграничены виды инфраструктуры.

«В пункт 3 статьи 10 «Налоговые льготы, предоставляемые инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект» нами предложено заменить формулировку «Налоговые льготы предоставляются инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект, в течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет с начала финансирования указанного проекта)» на «Налоговые льготы предоставляются инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект, в течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет с момента подписания инвестиционного соглашения», - завершил Хрюкин.

Заслушав всех докладчиков и подводя итоги заседания, Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов рекомендовал администрациям городских округов и муниципальных районов республики создать муниципальные штабы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации 2022–2023 годов и комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, а также принять меры по погашению просроченной дебиторской задолженности теплоснабжающих организаций за поставленные энергоресурсы.