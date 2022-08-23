Представитель республиканского Правительства вместе с делегацией побывал в социальных и медицинских учреждениях, находящихся на территории города.

Гости посетили психоневрологический интернат "Милосердие", Буйнакскую психиатрическую больницу, республиканский детский туберкулезный санаторий, городскую детскую больницу Буйнакска и республиканский дом ребёнка в г. Буйнакске.

Мурад Казиев ознакомился с деятельностью учреждений, побеседовал с персоналом и поинтересовался самими наболевшими и актуальными проблемами и неразрешенными вопросами, которые сегодня стоят перед этими социально-значимыми объектами.

Психоневрологический интернат "Милосердие", расположенный на территории города, оказывает медико-социальную помощь людям пожилого возраста и инвалидам I и II групп, которые страдают психоневрологическими заболеваниями и нуждаются в уходе, реабилитационных услугах, социально-трудовой адаптации. Здесь созданы все необходимые условия для проживания подопечных.

Также был осмотрен Республиканский дом ребёнка в г. Буйнакске, здесь в хороших условиях проживают дети дошкольного возраста, все они регулярно проходят диспансеризацию, делается все для поддержания их здоровья.

Наибольшую обеспокоенность вызывает состояние Республиканской психиатрической больницы. В ближайший месяц здесь начнётся капитальный ремонт двух отделений и смена кровли здания. Но приспособленные сборно-щитовые помещения необходимо не просто ремонтировать, а сносить и строить новые корпусы. Осматривая территорию психиатрической больницы, изучая материально-техническую базу учреждения, Мурад Казиев также интересовался, в каких условиях живут пациенты.

Республиканский детский туберкулезный санаторий рассчитан на 50 детей. На сегодняшний день здесь проживают, учатся и играют более 30 девчонок и мальчишек. Условия, к сожалению, не самые лучшие. Здание 1962 года постройки, которое раннее принадлежало Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, было приспособлено под детский санаторий в 1975 году.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения ЦГБ Буйнакска уже получила санитарный автотранспорт и 25 единиц нового медицинского оборудования. Это фиброскопы и современные хирургические стойки, цифровые рентгеновские аппараты, ультразвуковые системы и другая техника.

Зампредом Правительства РД было осмотрено отделение реанимации детской городской больницы Буйнакска на 6 коек. Как отметила замминистра здравоохранения РД Раиса Шахсинова, в подразделении в ближайшее время пройдёт капремонт и, согласно заявке для снижения младенческой смертности, будет закуплен большой перечень медицинского оборудования на общую сумму 31 млн рублей. Главврач ЦГБ Буйнакска Магомед Магомедов отметил, что стационар постоянно привлекает кадры реаниматологов, и сейчас по этой специальности есть вакансии.

Ремонт помещений, строительство новых зданий, обновление оборудования, мебели и инвентаря - такие вопросы поднимали руководители учреждений, в которых побывал Мурад Казиев.

Решить все озвученные проблемы в одночасье, к сожалению, не получится, но первые шаги к их устранению, по словам заместителя Председателя Правительства, могут быть сделаны уже в этом году.